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Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии - РИА Новости, 22.08.2021
Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
Президент РФ Владимир Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии, перенос сроков связан с поведением иностранных партнеров, которые... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:12
2021-08-22T14:12
экономика
владимир путин
иркут (корпорация)
ил-114
мс-21
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии, перенос сроков связан с поведением иностранных партнеров, которые не поставили определенные компоненты.Путин подчеркнул, что конкуренция в сфере авиастроения колоссальная, и авиастроение нигде в мире не развивается без господдержки, как правило, это иностранные концерны, которые работают и в сфере обороны, и в сфере гражданской авиации, и в сфере космоса."Вот следующий этап - это МС-21. Надеюсь, что в ближайшее время, в запланированные сроки машина появится на линии. Почему я говорю о конкуренции? Потому что наши партнеры, которые должны были поставлять, это гражданская продукция абсолютно, поставлять нам определенные компоненты, под предлогом различных не связанных с экономикой вопросов политического характера, начали... ну просто повели себя неприлично, я бы сказал. На нашем рынке сами работают, а нам создают проблемы в гражданской авиации", - заявил президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".Глава государства подчеркнул, что эти вопросы были решены, и в будущем будет так же, но это привело к сдвижке проекта на пять-шесть месяцев, но он выйдет, и даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами.Следующей задачей президент назвал задачи малой и региональной авиации. Ил-114-300 точно выйдет на линию в запланированные сроки, уточнил президент, добавив, что России нужны маленькие самолеты, и они будут делаться, есть соответствующая программа.
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экономика, владимир путин, иркут (корпорация), ил-114, мс-21, россия
14:12 22.08.2021
 
Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии

Президент Путин: надеюсь, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии

© РИА Новости / Андрей КоцСреднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Андрей Коц
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии, перенос сроков связан с поведением иностранных партнеров, которые не поставили определенные компоненты.
Путин подчеркнул, что конкуренция в сфере авиастроения колоссальная, и авиастроение нигде в мире не развивается без господдержки, как правило, это иностранные концерны, которые работают и в сфере обороны, и в сфере гражданской авиации, и в сфере космоса.
"Вот следующий этап - это МС-21. Надеюсь, что в ближайшее время, в запланированные сроки машина появится на линии. Почему я говорю о конкуренции? Потому что наши партнеры, которые должны были поставлять, это гражданская продукция абсолютно, поставлять нам определенные компоненты, под предлогом различных не связанных с экономикой вопросов политического характера, начали... ну просто повели себя неприлично, я бы сказал. На нашем рынке сами работают, а нам создают проблемы в гражданской авиации", - заявил президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Глава государства подчеркнул, что эти вопросы были решены, и в будущем будет так же, но это привело к сдвижке проекта на пять-шесть месяцев, но он выйдет, и даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами.
Следующей задачей президент назвал задачи малой и региональной авиации. Ил-114-300 точно выйдет на линию в запланированные сроки, уточнил президент, добавив, что России нужны маленькие самолеты, и они будут делаться, есть соответствующая программа.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
13:34
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России
 
ЭкономикаВладимир ПутинИркут (корпорация)Ил-114МС-21Россия
 
 
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