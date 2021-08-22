https://ria.ru/20210822/samolet-1746745183.html

Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии

Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии - РИА Новости, 22.08.2021

Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии

Президент РФ Владимир Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии, перенос сроков связан с поведением иностранных партнеров, которые... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:12

2021-08-22T14:12

2021-08-22T14:12

экономика

владимир путин

иркут (корпорация)

ил-114

мс-21

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии, перенос сроков связан с поведением иностранных партнеров, которые не поставили определенные компоненты.Путин подчеркнул, что конкуренция в сфере авиастроения колоссальная, и авиастроение нигде в мире не развивается без господдержки, как правило, это иностранные концерны, которые работают и в сфере обороны, и в сфере гражданской авиации, и в сфере космоса."Вот следующий этап - это МС-21. Надеюсь, что в ближайшее время, в запланированные сроки машина появится на линии. Почему я говорю о конкуренции? Потому что наши партнеры, которые должны были поставлять, это гражданская продукция абсолютно, поставлять нам определенные компоненты, под предлогом различных не связанных с экономикой вопросов политического характера, начали... ну просто повели себя неприлично, я бы сказал. На нашем рынке сами работают, а нам создают проблемы в гражданской авиации", - заявил президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".Глава государства подчеркнул, что эти вопросы были решены, и в будущем будет так же, но это привело к сдвижке проекта на пять-шесть месяцев, но он выйдет, и даже в лучшем качестве, чем планировалось с иностранными компонентами.Следующей задачей президент назвал задачи малой и региональной авиации. Ил-114-300 точно выйдет на линию в запланированные сроки, уточнил президент, добавив, что России нужны маленькие самолеты, и они будут делаться, есть соответствующая программа.

https://ria.ru/20210822/samolet-1746742490.html

россия

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экономика, владимир путин, иркут (корпорация), ил-114, мс-21, россия