https://ria.ru/20210822/samolet-1746742490.html
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России - РИА Новости, 22.08.2021
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:34
2021-08-22T13:34
2021-08-22T13:57
экономика
владимир путин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока.По его словам, российская гражданская авиация становится частью мировой и привел в пример машину – SuperJet 100, отметив, что это, безусловно, российский продукт, над которым в том числе работали французские и итальянские специалисты, работали весьма эффективно.
https://ria.ru/20210822/putin-1746741693.html
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экономика, владимир путин, дальний восток, россия
13:34 22.08.2021 (обновлено: 13:57 22.08.2021)
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России
Путин: сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока