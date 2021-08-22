Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/samolet-1746742490.html
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России - РИА Новости, 22.08.2021
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:34
2021-08-22T13:57
экономика
владимир путин
дальний восток
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока.По его словам, российская гражданская авиация становится частью мировой и привел в пример машину – SuperJet 100, отметив, что это, безусловно, российский продукт, над которым в том числе работали французские и итальянские специалисты, работали весьма эффективно.
https://ria.ru/20210822/putin-1746741693.html
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владимир путин, дальний восток, россия
13:34 22.08.2021 (обновлено: 13:57 22.08.2021)
 
Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России

Путин: сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас России нужен среднемагистральный самолет, чтобы долетал до Дальнего Востока.
По его словам, российская гражданская авиация становится частью мировой и привел в пример машину – SuperJet 100, отметив, что это, безусловно, российский продукт, над которым в том числе работали французские и итальянские специалисты, работали весьма эффективно.
"Но этого, конечно, недостаточно, сейчас нам нужен среднемагистральный самолет, причем он может быть достаточно большой по протяженности, имея в виду нашу территорию, повторю еще раз, он может вообще долетать от Москвы до Дальнего Востока, и это надо сделать", - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в Магнитогорске. - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
13:26
Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире
 
ЭкономикаВладимир ПутинДальний ВостокРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния