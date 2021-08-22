Путин рассказал, какой среднемагистральный самолет нужен России

"Но этого, конечно, недостаточно, сейчас нам нужен среднемагистральный самолет, причем он может быть достаточно большой по протяженности, имея в виду нашу территорию, повторю еще раз, он может вообще долетать от Москвы до Дальнего Востока, и это надо сделать", - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".