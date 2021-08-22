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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210822/rybalka-1746422739.html
Ловись, рыбка, большая и маленькая: зачем туристы едут в фиш-туры
Ловись, рыбка, большая и маленькая: зачем туристы едут в фиш-туры - РИА Новости, 22.08.2021
Ловись, рыбка, большая и маленькая: зачем туристы едут в фиш-туры
Поймать три рыбы на одну приманку, встретиться в палатке с косулей и вытащить тайменя длиной почти полтора метра — все это ждет участников фиш-туров. О том,... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T08:00
2021-08-22T08:11
туризм
отдых
мальдивы
бразилия
аляска
туристы
туризм
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Поймать три рыбы на одну приманку, встретиться в палатке с косулей и вытащить тайменя длиной почти полтора метра — все это ждет участников фиш-туров. О том, почему такие поездки любят женщины, что делать, если не клюет, и что брать с собой, кроме удочки, — в материале РИА Новости.Воры и курьезы"Забегали как-то к нам в палатку норки и соболя — рыбу воровали!" — рассказывает Игорь Дудин, основатель проекта "Живу в тайге". Такие ЧП — обычная история в турах по Телецкому озеру на Алтае, которые он организует. Для рыбаков пропажа улова, конечно, — самое обидное. "А как-то косуля зашла, правда, непонятно зачем — все трофеи остались на месте", — продолжает он.Приключения происходят часто. Причем именно они остаются в памяти надолго."Как-то один турист, считавший себя весьма искусным рыбаком, в отчаянии говорит: сматываем удочки, нет тут клева, — вспоминает эксперт "Эктив Тур" Салават Кабдусев. — А стоял он в горах на камне, под перекатом. И тут же попался таймень — стащил его, рослого мужчину, вниз в яму. Достали обоих. Рыбка — 135 сантиметров в длину, дядька мокрый, но счастливый".Абсолютно в каждой поездке бывают курьезы, уверен директор "Фиш Трэвел Про" Алексей Божук. "Как-то турист на одну приманку вытащил сразу трех рыб. А иногда что-то не вовремя ломается или теряется. Однажды мы нечаянно утопили якорь с веревкой и не знали, что делать дальше, а через час случайно поймали другую такую же веревку, привязали к борту катера и продолжили рыбалку".Недетский опытКак правило, все организаторы туров — опытные рыбаки. Алексей Божук, например, ловит с шести лет."А примерно в 20 я впервые попал в Скандинавию — поразило богатство водоемов и красота природы. С годами увлечение росло", — рассказывает он.Сейчас Алексей возит группы по Скандинавии, Коста-Рике, Панаме, Гватемале, Мальдивским островам, Бразилии. Он уверен: важно не просто знать, как организовать тур, — нужно понимать, когда и где участники смогут успешно порыбачить.Для этого заранее изучают водоемы и акватории в поисках мест клева. А еще почти всегда разбавляют программу осмотром природных достопримечательностей — подъемами в горы, прогулками к водопадам, а также завтраками и обедами, приготовленными из улова."Бывает, людям, помимо рыбалки, интересно познакомиться с бытом местных жителей. Тогда добавляем элементы этнотуризма. В результате каждая поездка получается индивидуальной", — объясняет Салават Кабдусев.Все свое везу с собойСалават возит туристов по всей России — от Кольского полуострова до мыса Дежнева на Чукотке, от озера Балхаш в Казахстане до Сахалина на Дальнем Востоке. Иногда и за границу — на Аляску, Балканы, в Британскую Колумбию, в Канаду. Там, по его словам, можно поймать дунайского тайменя, белого осетра, озерную нельму.В поисках клева организаторы часто находят уникальные, неизведанные места, о которых порой не знают даже местные жители. В большинстве поездок, которые устраивает Алексей Божук, путешественники живут в отелях, на специальных базах или яхтах. А вот с Игорем Дудиным рыбаков ожидают дикая природа и палаточный лагерь, так что здесь нужно приготовиться к непривычным условиям. Организатор предоставляет снасти, кемпинговую мебель — палатки, спальники, шезлонги, кухонную утварь. "То есть все, чтобы городские не заморачивались", — говорит Дудин. Опытные рыболовы, правда, обычно абсолютно все везут с собой, им так удобнее, добавляет Алексей Божук.Отправляясь в путешествие, точно стоит взять подходящую одежду: рыболовный костюм, вейдерсы (специальные ботинки), дождевик, свитер. Не будет лишним и налобный фонарь с запасными батарейками. Девушки в делеВ последнее время желающих отправиться в тур так много, что спрос превышает предложение. Ведь необязательно быть опытным рыбаком. Интересно будет даже тем, кто никогда не держал удочку в руках. "Гид учит рыбачить с нуля, рассказывает о технике лова, организует быт и проживание в лагере", — объясняет Игорь Дудин."Туры предполагают не только рыбалку, но и отдых в уединенных местах с отсутствием сотовой связи. Наслаждаешься природой в отрыве от цивилизации. А еще такие путешествия — отличное средство от депрессии и выгорания. Так что с нами часто ездят женщины", — добавляет эксперт.В турах, которые организует Алексей Божук, есть возможность побывать в тропиках, провести время на яхте в открытом море. По его словам, жены и подруги часто сопровождают рыбаков."Жили десять дней на яхте — идеальный загар на палубе, высаживались на острова, — рассказывает Жанна Мишина о поездке на Мальдивы. — Встретили сотню дельфинов! Мужчинам — супер, женам — классные впечатления! Здорово, необычно, очень сближает".Будет клевоТуры обычно посвящены определенному виду рыбы (как охотники ходят на лося, а грибники — за лисичками). От этого — а также от места проведения, количества дней и условий проживания — зависит стоимость."Цена рыболовных туров по Телецкому озеру у нас начинается от 35 тысяч рублей, — говорит Игорь Дудин. — И это за компанию, то есть за целую лодку, не за человека. Самые популярные — трехдневные, они стоят 125 тысяч".А вот за поездку в Скандинавию придется отдать от 800 до 1500 долларов на человека. И это не предел."Если говорить о рыбалке где-нибудь на Мальдивах или в Панаме, то это около четырех-шести тысяч долларов, — объясняет Алексей Божук. — Усреднить цену довольно сложно: на нее влияет программа, количество участников (обычно от четырех до восьми человек), питание".Алексей старается организовать традиционную кухню того направления, где группа путешествует: обязательно рыба, местные овощи и фрукты, а также национальные блюда.Это рыбалка, а не магазинПару раз за сезон, который в России длится обычно с мая по октябрь, бывает так, что рыба не клюет. Совсем."Мы же возим в дикую природу, а она, как известно, с характером — в этом и прелесть, — объясняет Салават Кабдусев. — Бывает, конечно, что не клюет, и мы ищем рыбу, которая может просто под берегом стоять"."Рыбалка плохо подчиняется желаниям человека, — говорит Алексей Божук. — Однако стараюсь выбирать оптимальные время и место, чтобы туристы все же взяли свой трофей". Но, если не получается, большинство относится с пониманием. Тут уж как повезет: это же рыбалка, а не магазин.
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
https://ria.ru/20210815/puteshestviya-1745656254.html
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отдых, мальдивы, бразилия, аляска, туристы, туризм, россия, маршруты - туризм
08:00 22.08.2021 (обновлено: 08:11 22.08.2021)
 

Ловись, рыбка, большая и маленькая: зачем туристы едут в фиш-туры

© Фото : Алексей БожукФиш-тур
Фиш-тур - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Фото : Алексей Божук
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Ольга Кабанова. Поймать три рыбы на одну приманку, встретиться в палатке с косулей и вытащить тайменя длиной почти полтора метра — все это ждет участников фиш-туров. О том, почему такие поездки любят женщины, что делать, если не клюет, и что брать с собой, кроме удочки, — в материале РИА Новости.

Воры и курьезы

"Забегали как-то к нам в палатку норки и соболя — рыбу воровали!" — рассказывает Игорь Дудин, основатель проекта "Живу в тайге". Такие ЧП — обычная история в турах по Телецкому озеру на Алтае, которые он организует.
Для рыбаков пропажа улова, конечно, — самое обидное. "А как-то косуля зашла, правда, непонятно зачем — все трофеи остались на месте", — продолжает он.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Ловля рыбы на Константиновском карьере в Тверской области

Рыбак ловит рыбу на Константиновском карьере в Тверской области
1 из 4

Ловля рыбы на Константиновском карьере в Тверской области

© РИА Новости / Антон Денисов
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© Фото : Алексей БожукФиш-тур
Фиш-тур
2 из 4
Фиш-тур
© Фото : Алексей Божук
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

Рыбак плывет на байдарке по лесному озеру в Республике Карелия

Россия. Карелия
3 из 4

Рыбак плывет на байдарке по лесному озеру в Республике Карелия

© РИА Новости / Игорь Подгорный
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© Depositphotos / antreyРыбак с пойманной щукой
Рыбак с пойманной щукой
4 из 4
Рыбак с пойманной щукой
© Depositphotos / antrey
1 из 4

Ловля рыбы на Константиновском карьере в Тверской области

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
2 из 4
Фиш-тур
© Фото : Алексей Божук
3 из 4

Рыбак плывет на байдарке по лесному озеру в Республике Карелия

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
4 из 4
Рыбак с пойманной щукой
© Depositphotos / antrey
Приключения происходят часто. Причем именно они остаются в памяти надолго.
"Как-то один турист, считавший себя весьма искусным рыбаком, в отчаянии говорит: сматываем удочки, нет тут клева, — вспоминает эксперт "Эктив Тур" Салават Кабдусев. — А стоял он в горах на камне, под перекатом. И тут же попался таймень — стащил его, рослого мужчину, вниз в яму. Достали обоих. Рыбка — 135 сантиметров в длину, дядька мокрый, но счастливый".
Абсолютно в каждой поездке бывают курьезы, уверен директор "Фиш Трэвел Про" Алексей Божук. "Как-то турист на одну приманку вытащил сразу трех рыб. А иногда что-то не вовремя ломается или теряется. Однажды мы нечаянно утопили якорь с веревкой и не знали, что делать дальше, а через час случайно поймали другую такую же веревку, привязали к борту катера и продолжили рыбалку".
© Фото : Игорь ДудинФиш-тур
Фиш-тур - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Игорь Дудин
Фиш-тур

Недетский опыт

Как правило, все организаторы туров — опытные рыбаки. Алексей Божук, например, ловит с шести лет.
"А примерно в 20 я впервые попал в Скандинавию — поразило богатство водоемов и красота природы. С годами увлечение росло", — рассказывает он.
Сейчас Алексей возит группы по Скандинавии, Коста-Рике, Панаме, Гватемале, Мальдивским островам, Бразилии. Он уверен: важно не просто знать, как организовать тур, — нужно понимать, когда и где участники смогут успешно порыбачить.
Для этого заранее изучают водоемы и акватории в поисках мест клева. А еще почти всегда разбавляют программу осмотром природных достопримечательностей — подъемами в горы, прогулками к водопадам, а также завтраками и обедами, приготовленными из улова.
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00Туризм
Счастье на Мальдивах. Что нужно знать перед поездкой на острова
"Бывает, людям, помимо рыбалки, интересно познакомиться с бытом местных жителей. Тогда добавляем элементы этнотуризма. В результате каждая поездка получается индивидуальной", — объясняет Салават Кабдусев.

Все свое везу с собой

Салават возит туристов по всей России — от Кольского полуострова до мыса Дежнева на Чукотке, от озера Балхаш в Казахстане до Сахалина на Дальнем Востоке. Иногда и за границу — на Аляску, Балканы, в Британскую Колумбию, в Канаду. Там, по его словам, можно поймать дунайского тайменя, белого осетра, озерную нельму.
В поисках клева организаторы часто находят уникальные, неизведанные места, о которых порой не знают даже местные жители.
В большинстве поездок, которые устраивает Алексей Божук, путешественники живут в отелях, на специальных базах или яхтах. А вот с Игорем Дудиным рыбаков ожидают дикая природа и палаточный лагерь, так что здесь нужно приготовиться к непривычным условиям.

Но участникам выход из зоны комфорта нравится: "Я научилась рыбачить. Три хариуса были мои, — делится впечатлениями Анна Петрова. — Сбылась маленькая мечта: я ночевала в спальнике в палатке. Костер, жареная рыба, таежный чай с неповторимым вкусом и ароматом…"

Организатор предоставляет снасти, кемпинговую мебель — палатки, спальники, шезлонги, кухонную утварь. "То есть все, чтобы городские не заморачивались", — говорит Дудин. Опытные рыболовы, правда, обычно абсолютно все везут с собой, им так удобнее, добавляет Алексей Божук.
Отправляясь в путешествие, точно стоит взять подходящую одежду: рыболовный костюм, вейдерсы (специальные ботинки), дождевик, свитер. Не будет лишним и налобный фонарь с запасными батарейками.
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВолжская рыба для приготовления ухи
Волжская рыба для приготовления ухи - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Волжская рыба для приготовления ухи

Девушки в деле

В последнее время желающих отправиться в тур так много, что спрос превышает предложение. Ведь необязательно быть опытным рыбаком. Интересно будет даже тем, кто никогда не держал удочку в руках. "Гид учит рыбачить с нуля, рассказывает о технике лова, организует быт и проживание в лагере", — объясняет Игорь Дудин.
© Фото : Алексей БожукФиш-тур
Фиш-тур - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Алексей Божук
Фиш-тур
"Туры предполагают не только рыбалку, но и отдых в уединенных местах с отсутствием сотовой связи. Наслаждаешься природой в отрыве от цивилизации. А еще такие путешествия — отличное средство от депрессии и выгорания. Так что с нами часто ездят женщины", — добавляет эксперт.
В турах, которые организует Алексей Божук, есть возможность побывать в тропиках, провести время на яхте в открытом море. По его словам, жены и подруги часто сопровождают рыбаков.
"Жили десять дней на яхте — идеальный загар на палубе, высаживались на острова, — рассказывает Жанна Мишина о поездке на Мальдивы. — Встретили сотню дельфинов! Мужчинам — супер, женам — классные впечатления! Здорово, необычно, очень сближает".

Будет клево

Туры обычно посвящены определенному виду рыбы (как охотники ходят на лося, а грибники — за лисичками). От этого — а также от места проведения, количества дней и условий проживания — зависит стоимость.
© Фото : Игорь ДудинФиш-тур
Фиш-тур - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Игорь Дудин
Фиш-тур
"Цена рыболовных туров по Телецкому озеру у нас начинается от 35 тысяч рублей, — говорит Игорь Дудин. — И это за компанию, то есть за целую лодку, не за человека. Самые популярные — трехдневные, они стоят 125 тысяч".
А вот за поездку в Скандинавию придется отдать от 800 до 1500 долларов на человека. И это не предел.
© Фото : Игорь ДудинФиш-тур
Фиш-тур
1 из 4
Фиш-тур
© Фото : Игорь Дудин
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанк

Участники первого "Фестиваля ухи — 2016" на набережной Волги в городе Вольске

Приготовление ухи
2 из 4

Участники первого "Фестиваля ухи — 2016" на набережной Волги в городе Вольске

© РИА Новости / Игорь Агеенко
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанк

Уха на первом "Фестивале ухи — 2016" на набережной Волги в городе Вольске

Уха
3 из 4

Уха на первом "Фестивале ухи — 2016" на набережной Волги в городе Вольске

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
© Фото : Игорь ДудинФиш-тур
Фиш-тур
4 из 4
Фиш-тур
© Фото : Игорь Дудин
1 из 4
Фиш-тур
© Фото : Игорь Дудин
2 из 4

Участники первого "Фестиваля ухи — 2016" на набережной Волги в городе Вольске

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
3 из 4

Уха на первом "Фестивале ухи — 2016" на набережной Волги в городе Вольске

© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
4 из 4
Фиш-тур
© Фото : Игорь Дудин
"Если говорить о рыбалке где-нибудь на Мальдивах или в Панаме, то это около четырех-шести тысяч долларов, — объясняет Алексей Божук. — Усреднить цену довольно сложно: на нее влияет программа, количество участников (обычно от четырех до восьми человек), питание".
Алексей старается организовать традиционную кухню того направления, где группа путешествует: обязательно рыба, местные овощи и фрукты, а также национальные блюда.

Это рыбалка, а не магазин

Пару раз за сезон, который в России длится обычно с мая по октябрь, бывает так, что рыба не клюет. Совсем.
© Фото : Игорь ДудинФиш-тур
Фиш-тур - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Игорь Дудин
Фиш-тур
"Мы же возим в дикую природу, а она, как известно, с характером — в этом и прелесть, — объясняет Салават Кабдусев. — Бывает, конечно, что не клюет, и мы ищем рыбу, которая может просто под берегом стоять".
"Рыбалка плохо подчиняется желаниям человека, — говорит Алексей Божук. — Однако стараюсь выбирать оптимальные время и место, чтобы туристы все же взяли свой трофей". Но, если не получается, большинство относится с пониманием. Тут уж как повезет: это же рыбалка, а не магазин.
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