https://ria.ru/20210822/rossiyanin-1746718602.html

Власти Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины

Власти Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины - РИА Новости, 22.08.2021

Власти Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины

Японская иммиграционная служба устанавливает гражданство и личность человека, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо для подачи запроса о... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T04:50

2021-08-22T04:50

2021-08-22T11:05

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ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Японская иммиграционная служба устанавливает гражданство и личность человека, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо для подачи запроса о предоставлении ему убежища, заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Саппоро.Ранее японское агентство Киодо сообщило, что гражданин России приплыл с острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политического убежища. Сейчас он находится в иммиграционной службе этой страны. Разрешат ли ему пребывание в Японии или депортируют, пока неизвестно.В диппредставительстве также отметили, что японская сторона должна связаться с консульством, "если будет установлено, что данный человек является гражданином России".Между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо примерно 20 километров.

https://ria.ru/20210821/yaponiya-1746666947.html

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в мире, токио, япония, саппоро, россия