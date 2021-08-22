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Власти Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины
Власти Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины - РИА Новости, 22.08.2021
Власти Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины
Японская иммиграционная служба устанавливает гражданство и личность человека, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо для подачи запроса о... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T04:50
2021-08-22T04:50
2021-08-22T11:05
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ТОКИО, 22 авг — РИА Новости. Японская иммиграционная служба устанавливает гражданство и личность человека, который якобы приплыл с острова Кунашир на Хоккайдо для подачи запроса о предоставлении ему убежища, заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Саппоро.Ранее японское агентство Киодо сообщило, что гражданин России приплыл с острова Кунашир в Японию, чтобы попросить политического убежища. Сейчас он находится в иммиграционной службе этой страны. Разрешат ли ему пребывание в Японии или депортируют, пока неизвестно.В диппредставительстве также отметили, что японская сторона должна связаться с консульством, "если будет установлено, что данный человек является гражданином России".Между Кунаширом и восточным берегом Хоккайдо примерно 20 километров.
https://ria.ru/20210821/yaponiya-1746666947.html
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в мире, токио, япония, саппоро, россия
04:50 22.08.2021 (обновлено: 11:05 22.08.2021)
Власти Японии выясняют гражданство "приплывшего из России" мужчины
Власти Японии устанавливают гражданство человека, подавшего запрос о предоставлении ему убежища