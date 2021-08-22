https://ria.ru/20210822/raketa-1746731534.html

"Калашников" на форуме "Армия" впервые представил новую ракету для БПЛА

"Калашников" на форуме "Армия" впервые представил новую ракету для БПЛА - РИА Новости, 22.08.2021

"Калашников" на форуме "Армия" впервые представил новую ракету для БПЛА

"Калашников" впервые представил на "Армии-2021" новую корректируемую ракету С-8Л, которая может применяться с БПЛА, сообщил в ходе брифинге на выставке первый... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:04

2021-08-22T11:04

2021-08-22T13:40

новое оружие россии

безопасность

кубинка

калашников (концерн)

парк "патриот"

форум "армия — 2021"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 22 авг - РИА Новости. "Калашников" впервые представил на "Армии-2021" новую корректируемую ракету С-8Л, которая может применяться с БПЛА, сообщил в ходе брифинге на выставке первый заместитель гендиректора компании Андрей Семенов.В демоцентре "Калашникова" был представлен вертолетный БПЛА компании НПП "Стрела" с тремя подвешенными ракетами С-8Л."Сегодня наша группа компаний выполняет работу совместно с НПП "Стрела" по возможности адаптации новой корректируемой ракеты С-8Л с беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа", - уточнил Семенов.По словам Семенова, применение этой ракеты позволяет уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. Ракета имеет лазерную полуактивную головку самонаведения, осколочно-фугасную боевую часть, дальность применения до 6 километров.Она также предназначена для применения с вертолетов и самолетов, которые раньше использовали неуправляемую версию ракеты С-8.

кубинка

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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников" В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали. 2021-08-22T11:04 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, кубинка, калашников (концерн), парк "патриот", форум "армия — 2021", видео