https://ria.ru/20210822/raketa-1746731534.html
"Калашников" на форуме "Армия" впервые представил новую ракету для БПЛА
"Калашников" на форуме "Армия" впервые представил новую ракету для БПЛА - РИА Новости, 22.08.2021
"Калашников" на форуме "Армия" впервые представил новую ракету для БПЛА
"Калашников" впервые представил на "Армии-2021" новую корректируемую ракету С-8Л, которая может применяться с БПЛА, сообщил в ходе брифинге на выставке первый... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:04
2021-08-22T11:04
2021-08-22T13:40
новое оружие россии
безопасность
кубинка
калашников (концерн)
парк "патриот"
форум "армия — 2021"
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 22 авг - РИА Новости. "Калашников" впервые представил на "Армии-2021" новую корректируемую ракету С-8Л, которая может применяться с БПЛА, сообщил в ходе брифинге на выставке первый заместитель гендиректора компании Андрей Семенов.В демоцентре "Калашникова" был представлен вертолетный БПЛА компании НПП "Стрела" с тремя подвешенными ракетами С-8Л."Сегодня наша группа компаний выполняет работу совместно с НПП "Стрела" по возможности адаптации новой корректируемой ракеты С-8Л с беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа", - уточнил Семенов.По словам Семенова, применение этой ракеты позволяет уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. Ракета имеет лазерную полуактивную головку самонаведения, осколочно-фугасную боевую часть, дальность применения до 6 километров.Она также предназначена для применения с вертолетов и самолетов, которые раньше использовали неуправляемую версию ракеты С-8.
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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников"
В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали.
2021-08-22T11:04
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безопасность, кубинка, калашников (концерн), парк "патриот", форум "армия — 2021", видео
11:04 22.08.2021 (обновлено: 13:40 22.08.2021)
"Калашников" на форуме "Армия" впервые представил новую ракету для БПЛА
"Калашников" на форуме "Армия" впервые представил новую корректируемую ракету для применения с БПЛА
ПАРК ПАТРИОТ (Московская обл.), 22 авг - РИА Новости.
"Калашников
" впервые представил на "Армии-2021
" новую корректируемую ракету С-8Л, которая может применяться с БПЛА, сообщил в ходе брифинге на выставке первый заместитель гендиректора компании Андрей Семенов.
В демоцентре "Калашникова" был представлен вертолетный БПЛА компании НПП "Стрела" с тремя подвешенными ракетами С-8Л.
"Сегодня наша группа компаний выполняет работу совместно с НПП "Стрела" по возможности адаптации новой корректируемой ракеты С-8Л с беспилотным летательным аппаратом вертолетного типа", - уточнил Семенов.
По словам Семенова, применение этой ракеты позволяет уничтожать как одиночные, так и групповые подвижные и неподвижные цели. Ракета имеет лазерную полуактивную головку самонаведения, осколочно-фугасную боевую часть, дальность применения до 6 километров.
Она также предназначена для применения с вертолетов и самолетов, которые раньше использовали неуправляемую версию ракеты С-8.