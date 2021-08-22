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Путин пошутил о будущем представителей ЕР в случае проигрыша на выборах

Путин пошутил о будущем представителей ЕР в случае проигрыша на выборах - РИА Новости, 22.08.2021

Путин пошутил о будущем представителей ЕР в случае проигрыша на выборах

Президент РФ Владимир Путин пожелал "единороссам" успешно пройти избирательную кампанию и сказал, что будет сожалеть, если кто-то из участников сегодняшней... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:05

2021-08-22T16:05

2021-08-22T16:34

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал "единороссам" успешно пройти избирательную кампанию и сказал, что будет сожалеть, если кто-то из участников сегодняшней встречи не окажется в Госдуме."Надеюсь на то, что эти выборы будут для вас успешными. Буду сожалеть, если кто-то из вас окажется вне рядов Государственной думы", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".В завершение встречи ее участники исполнили песню под гитару."Но если паче чаяния, как говорят, это случится (кто-то из участников встречи не пройдет в Госдуму – ред.), вы без куска хлеба не останетесь", - пошутил Путин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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политика, владимир путин, единая россия, россия