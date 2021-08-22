https://ria.ru/20210822/putin-1746752003.html

Путин рассказал о своем отношении к дистанционному образованию

Путин рассказал о своем отношении к дистанционному образованию - РИА Новости, 22.08.2021

Путин рассказал о своем отношении к дистанционному образованию

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционный способ обучения должен дополнять традиционный, нельзя превращать человека в робота. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:29

2021-08-22T15:29

2021-08-22T16:38

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционный способ обучения должен дополнять традиционный, нельзя превращать человека в робота.Путин отметил, что использовать современные знания без того, чтобы человек стал полноценным гражданином, невозможно, это может привести к деструктивным результатам, но дополнять современное образование дистанционными способами можно и нужно.

https://ria.ru/20210822/putin-1746747652.html

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общество, владимир путин, единая россия, россия