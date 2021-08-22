https://ria.ru/20210822/putin-1746751661.html

Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин

Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021

Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин

Все обещания, которые дает партия "Единая Россия", должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:25

2021-08-22T15:25

2021-08-22T15:27

политика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Все обещания, которые дает партия "Единая Россия", должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии.

https://ria.ru/20210822/putin-1746749579.html

россия

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политика, владимир путин, единая россия, россия