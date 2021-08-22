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Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин
Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021
Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин
Все обещания, которые дает партия "Единая Россия", должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:25
2021-08-22T15:27
политика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Все обещания, которые дает партия "Единая Россия", должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии.
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политика, владимир путин, единая россия, россия
15:25 22.08.2021 (обновлено: 15:27 22.08.2021)
 
Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин

Президент Путин: все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми и максимально эффективными

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Все обещания, которые дает партия "Единая Россия", должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии.
"Обещания, которые дает "Единая Россия", они должны быть реализуемыми, хорошо просчитаны и приносить максимальный эффект нашим людям", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
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