https://ria.ru/20210822/putin-1746751661.html
Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин
Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021
Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин
Все обещания, которые дает партия "Единая Россия", должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:25
2021-08-22T15:25
2021-08-22T15:27
политика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Все обещания, которые дает партия "Единая Россия", должны быть реализуемыми и приносить максимальный эффект, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии.
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политика, владимир путин, единая россия, россия
15:25 22.08.2021 (обновлено: 15:27 22.08.2021)
Все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми, заявил Путин
Президент Путин: все обещания "Единой России" должны быть реализуемыми и максимально эффективными