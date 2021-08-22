https://ria.ru/20210822/putin-1746749806.html

Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса

Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости, 22.08.2021

Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:03

2021-08-22T15:03

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экономика

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году."Что касается проверок… я с правительством обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давлёнки, тем лучше. Но единственное, конечно, этот вопрос связан с обеспечением безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России", отвечая на предложение депутата Госдумы Андрея Макарова.

https://ria.ru/20210628/msp-1738838725.html

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экономика, владимир путин, единая россия, россия