https://ria.ru/20210822/putin-1746749806.html
Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса
Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости, 22.08.2021
Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса
Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:03
2021-08-22T15:03
2021-08-22T15:35
экономика
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с кабмином вопрос о моратории проверок бизнеса в 2022 году."Что касается проверок… я с правительством обязательно этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давлёнки, тем лучше. Но единственное, конечно, этот вопрос связан с обеспечением безопасности", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России", отвечая на предложение депутата Госдумы Андрея Макарова.
https://ria.ru/20210628/msp-1738838725.html
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экономика, владимир путин, единая россия, россия
15:03 22.08.2021 (обновлено: 15:35 22.08.2021)
Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса
Президент России Путин обсудит с правительством мораторий на проверки бизнеса в 2022 году