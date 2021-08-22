https://ria.ru/20210822/putin-1746749579.html

Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня - РИА Новости, 22.08.2021

Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

Российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Единой России". РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:02

2021-08-22T15:02

2021-08-22T15:30

экономика

владимир путин

россия

единая россия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Единой России".Он также отметил, что Россия прошла период пандемии гораздо эффективнее других развитых стран, что создало хорошую базу для развития.Перед правительством и Центральным банком стоит задача вернуть инфляцию в плановые параметры, добавил Путин, подчеркнув, что эти институты предпринимают все необходимые для этого действия.Он добавил также, что многое уже сделано для поддержки производства, малого и среднего бизнеса, людей, которые во время пандемии потеряли работу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/import-1743585288.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, россия, единая россия