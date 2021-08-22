Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/putin-1746749579.html
Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня
Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня - РИА Новости, 22.08.2021
Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня
Российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Единой России". РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:02
2021-08-22T15:30
экономика
владимир путин
россия
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746748943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96c1621a1b29eaf59a182ce362762e09.jpg
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Единой России".Он также отметил, что Россия прошла период пандемии гораздо эффективнее других развитых стран, что создало хорошую базу для развития.Перед правительством и Центральным банком стоит задача вернуть инфляцию в плановые параметры, добавил Путин, подчеркнув, что эти институты предпринимают все необходимые для этого действия.Он добавил также, что многое уже сделано для поддержки производства, малого и среднего бизнеса, людей, которые во время пандемии потеряли работу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/import-1743585288.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746751873_0:0:2912:2184_1920x0_80_0_0_b27b7ccd568f5684f03e6f673688df30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владимир путин, россия, единая россия
15:02 22.08.2021 (обновлено: 15:30 22.08.2021)
 
Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

Президент Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Единой России".
"Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий", — добавил президент.
Он также отметил, что Россия прошла период пандемии гораздо эффективнее других развитых стран, что создало хорошую базу для развития.
Перед правительством и Центральным банком стоит задача вернуть инфляцию в плановые параметры, добавил Путин, подчеркнув, что эти институты предпринимают все необходимые для этого действия.

"Мы, конечно, должны в социальной сфере адекватно реагировать на эти процессы. И, конечно, эти индексации, запланированные по инфляции, которую мы ожидали раньше, ее недостаточно. Повторяю, мы исходили из того, что она будет где-то в районе четыре (процента. — Прим. ред.), сейчас 6,5, и конечно, нужно подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан", — отметил глава государства.

Он добавил также, что многое уже сделано для поддержки производства, малого и среднего бизнеса, людей, которые во время пандемии потеряли работу.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 11:36Сказано в эфире
"Новая форма экономики". Почему импорт из России в США резко вырос?
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния