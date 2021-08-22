15:02 22.08.2021 (обновлено: 15:30 22.08.2021)
Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня
Президент Путин заявил о восстановлении российской экономики до докризисного уровня
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Российская экономика в целом восстановилась до докризисного уровня, заявил Владимир Путин на встрече с членами "Единой России".
"Конечно, большой ущерб экономике, реальным доходам граждан нанесли так называемые локауты, то есть остановка деятельности предприятий", — добавил президент.
Он также отметил, что Россия прошла период пандемии гораздо эффективнее других развитых стран, что создало хорошую базу для развития.
Перед правительством и Центральным банком стоит задача вернуть инфляцию в плановые параметры, добавил Путин, подчеркнув, что эти институты предпринимают все необходимые для этого действия.
"Мы, конечно, должны в социальной сфере адекватно реагировать на эти процессы. И, конечно, эти индексации, запланированные по инфляции, которую мы ожидали раньше, ее недостаточно. Повторяю, мы исходили из того, что она будет где-то в районе четыре (процента. — Прим. ред.), сейчас 6,5, и конечно, нужно подтянуть и денежные доходы отдельных категорий граждан", — отметил глава государства.
Он добавил также, что многое уже сделано для поддержки производства, малого и среднего бизнеса, людей, которые во время пандемии потеряли работу.