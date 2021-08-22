https://ria.ru/20210822/putin-1746748000.html

Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты

Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты - РИА Новости, 22.08.2021

Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты

Нужно сделать так, чтобы соцвыплаты, списанные со счетов на погашение кредитов, были возвращены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:38

2021-08-22T14:38

2021-08-22T14:45

общество

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы соцвыплаты, списанные со счетов на погашение кредитов, были возвращены, заявил президент России Владимир Путин."Теперь по поводу списания со счетов граждан средств, которые получаются ими от государства в сфере социальных выплат, особенно связанные с подготовкой к школе или других, которые должны быть защищены. Они как бы формально защищены, но если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули", - сказал президент на встрече с представителями партии "Единая Россия".Путин призвал Думу нового созыва подумать о принятии нормативного акта."Я и с правительством переговорю. Если мы говорим о том, что эти деньги защищенные, так надо реально их защитить", - добавил он.

https://ria.ru/20210822/putin-1746747652.html

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общество, владимир путин, единая россия