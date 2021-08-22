Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/putin-1746747652.html
Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы - РИА Новости, 22.08.2021
Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новому составу Государственной Думы предстоит выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания ими школы, а также РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:34
2021-08-22T14:51
общество
владимир путин
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746745370_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_61e6f0bf70c062eb0a7f1fe74df508a3.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новому составу Государственной Думы предстоит выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания ими школы, а также попросил членов партии "Единая Россия" обратить внимание на компенсации инвалидам, купившим средства реабилитации."Эта система, которую мы сейчас сложили, она пока полной не является, вы правы, и задача будущего состава Госдумы, и в том числе партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы вот эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до ... 16, может быть, 17 лет, до окончания школы во всяком случае", - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".По его словам, это нужно будет проанализировать, посчитать средства, подготовить вместе с правительством, а потом принять.Путин также назвал очень важной структурой социальное казначейство, отметив, что оно должно разбюрократить принятие решений, дать людям более эффективный и простой доступ к мерам поддержки, а также дать государству возможность определить эффективность предпринимаемых мер.В особом внимании со стороны государства нуждаются и люди с инвалидностью, таких в стране 11,5 миллиона человек, отметив президент. Работает только треть из них. Первое, что нужно делать - думать о создании условий для тех из них, кто хочет работать, добавил Путин. Важным вопросом является компенсация за приобретённое средство реабилитации, подчеркнул он. Путин попросил обратить на эту тему особое внимание, отреагировать на то, что происходит в этой теме.
https://ria.ru/20210822/vyplaty-1746741586.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746745370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e8715b4a9cde7877752e0ba8d3b4219.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, единая россия, россия
14:34 22.08.2021 (обновлено: 14:51 22.08.2021)
 
Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы

Президент России Путин: надо проработать систему поддержки семей с детьми до окончания школы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новому составу Государственной Думы предстоит выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания ими школы, а также попросил членов партии "Единая Россия" обратить внимание на компенсации инвалидам, купившим средства реабилитации.
"Эта система, которую мы сейчас сложили, она пока полной не является, вы правы, и задача будущего состава Госдумы, и в том числе партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы вот эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до ... 16, может быть, 17 лет, до окончания школы во всяком случае", - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по реализации отдельных положений его послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
13:25
Путин призвал выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, военным — по 15
По его словам, это нужно будет проанализировать, посчитать средства, подготовить вместе с правительством, а потом принять.
Путин также назвал очень важной структурой социальное казначейство, отметив, что оно должно разбюрократить принятие решений, дать людям более эффективный и простой доступ к мерам поддержки, а также дать государству возможность определить эффективность предпринимаемых мер.
В особом внимании со стороны государства нуждаются и люди с инвалидностью, таких в стране 11,5 миллиона человек, отметив президент. Работает только треть из них. Первое, что нужно делать - думать о создании условий для тех из них, кто хочет работать, добавил Путин. Важным вопросом является компенсация за приобретённое средство реабилитации, подчеркнул он. Путин попросил обратить на эту тему особое внимание, отреагировать на то, что происходит в этой теме.
 
ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния