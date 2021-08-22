https://ria.ru/20210822/putin-1746747652.html

Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы

Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы - РИА Новости, 22.08.2021

Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что новому составу Государственной Думы предстоит выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания ими школы, а также РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:34

2021-08-22T14:34

2021-08-22T14:51

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новому составу Государственной Думы предстоит выстроить систему поддержки семей с детьми до окончания ими школы, а также попросил членов партии "Единая Россия" обратить внимание на компенсации инвалидам, купившим средства реабилитации."Эта система, которую мы сейчас сложили, она пока полной не является, вы правы, и задача будущего состава Госдумы, и в том числе партии "Единая Россия", будет состоять в том, чтобы вот эту систему поддержки детей и семей с детьми выстроить вплоть до ... 16, может быть, 17 лет, до окончания школы во всяком случае", - сказал Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия".По его словам, это нужно будет проанализировать, посчитать средства, подготовить вместе с правительством, а потом принять.Путин также назвал очень важной структурой социальное казначейство, отметив, что оно должно разбюрократить принятие решений, дать людям более эффективный и простой доступ к мерам поддержки, а также дать государству возможность определить эффективность предпринимаемых мер.В особом внимании со стороны государства нуждаются и люди с инвалидностью, таких в стране 11,5 миллиона человек, отметив президент. Работает только треть из них. Первое, что нужно делать - думать о создании условий для тех из них, кто хочет работать, добавил Путин. Важным вопросом является компенсация за приобретённое средство реабилитации, подчеркнул он. Путин попросил обратить на эту тему особое внимание, отреагировать на то, что происходит в этой теме.

https://ria.ru/20210822/vyplaty-1746741586.html

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общество, владимир путин, единая россия, россия