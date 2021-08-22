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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210822/putin-1746745664.html
Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым - РИА Новости, 22.08.2021
Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
Размещение мигрантов из Афганистана без виз в Средней Азии и недопуск их в США выглядит несправедливо, этот вопрос будет решаться на саммите ОДКБ, заявил... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:18
2021-08-22T14:18
в мире
сша
владимир путин
одкб
единая россия
центральная азия
средняя азия
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Размещение мигрантов из Афганистана без виз в Средней Азии и недопуск их в США выглядит несправедливо, этот вопрос будет решаться на саммите ОДКБ, заявил президент России Владимир Путин."Наши западные партнёры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса?" - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России"."Мы обсуждать это будем завтра на саммите ОДКБ и на других площадках", - добавил он.
сша
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в мире, сша, владимир путин, одкб, единая россия, центральная азия, средняя азия
14:18 22.08.2021
 
Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым

Президент России Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Средней Азии несправедливым

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Размещение мигрантов из Афганистана без виз в Средней Азии и недопуск их в США выглядит несправедливо, этот вопрос будет решаться на саммите ОДКБ, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши западные партнёры настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны, к нашим соседям, можно направлять без виз, а к себе без виз не хотят? Это что за унизительный подход к решению вопроса?" - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".
"Мы обсуждать это будем завтра на саммите ОДКБ и на других площадках", - добавил он.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВладимир ПутинОДКБЕдиная РоссияЦентральная АзияСредняя Азия
 
 
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