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Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире
Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире - РИА Новости, 22.08.2021
Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является безусловным лидером в сфере боевой авиации. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:26
2021-08-22T13:38
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является безусловным лидером в сфере боевой авиации."Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".По его словам, российские боевые самолеты "не просто конкурентноспособные, а лучшие в мире". "Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", - заявил глава государства.
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владимир путин
13:26 22.08.2021 (обновлено: 13:38 22.08.2021)
 
Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире

Президент России Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в Магнитогорске.
Президент России Владимир Путин во время встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером в Магнитогорске. - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является безусловным лидером в сфере боевой авиации.
"Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".
По его словам, российские боевые самолеты "не просто конкурентноспособные, а лучшие в мире". "Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", - заявил глава государства.
 
Владимир Путин
 
 
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