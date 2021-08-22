https://ria.ru/20210822/putin-1746741693.html
Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире
Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире - РИА Новости, 22.08.2021
Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является безусловным лидером в сфере боевой авиации. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:26
2021-08-22T13:26
2021-08-22T13:38
владимир путин
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является безусловным лидером в сфере боевой авиации."Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".По его словам, российские боевые самолеты "не просто конкурентноспособные, а лучшие в мире". "Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", - заявил глава государства.
РИА Новости
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владимир путин
13:26 22.08.2021 (обновлено: 13:38 22.08.2021)
Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире
Президент России Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире