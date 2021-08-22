https://ria.ru/20210822/putin-1746741693.html

Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире

Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире - РИА Новости, 22.08.2021

Путин назвал российскую боевую авиацию лучшей в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является безусловным лидером в сфере боевой авиации. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:26

2021-08-22T13:26

2021-08-22T13:38

владимир путин

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ является безусловным лидером в сфере боевой авиации."Что касается боевой авиации, то здесь всему миру хорошо известно: мы являемся безусловными лидерами в сфере боевой авиации", - сказал Путин на встрече с представителями "Единой России".По его словам, российские боевые самолеты "не просто конкурентноспособные, а лучшие в мире". "Я говорю это без всякого преувеличения. И с чувством гордости за наших авиаторов и авиастроителей", - заявил глава государства.

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2021

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владимир путин