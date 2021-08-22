https://ria.ru/20210822/putin-1746740942.html

Путин предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей

Путин предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей - РИА Новости, 22.08.2021

Путин предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:21

2021-08-22T13:21

2021-08-22T13:40

владимир путин

общество

армия

единая россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей."Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем … 15 тысяч рублей", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".Это, по его словам, должно касаться всех военнослужащих.

https://ria.ru/20210822/shoygu-1746740596.html

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владимир путин, общество, армия, единая россия