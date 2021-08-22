https://ria.ru/20210822/putin-1746740942.html
Путин предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей
Путин предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей - РИА Новости, 22.08.2021
Путин предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:21
2021-08-22T13:21
2021-08-22T13:40
владимир путин
общество
армия
единая россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил осуществить единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей."Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года. В среднем … 15 тысяч рублей", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".Это, по его словам, должно касаться всех военнослужащих.
https://ria.ru/20210822/shoygu-1746740596.html
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владимир путин, общество, армия, единая россия
13:21 22.08.2021 (обновлено: 13:40 22.08.2021)
Путин предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей
Президент России Путин предложил осуществить разовую выплату военным по 15 тысяч рублей