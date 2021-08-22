Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210822/putin-1746740248.html
Россия прошла пандемию лучше других стран, заявил Путин
Россия прошла пандемию лучше других стран, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021
Россия прошла пандемию лучше других стран, заявил Путин
Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран, это создает базу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:12
2021-08-22T13:27
владимир путин
россия
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827709_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_e04cdf0fd849e578bc0f1d663c1907ca.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран, это создает базу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече с представителями партии "Единая Россия", президент отметил, что были известные сложности в период пандемии, связанные с потерей рабочих мест для очень многих, с ростом инфляции и с ударами по реальным доходам граждан."Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано "Единой Россией" за последнее время - сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики", - сказал Путин.Это, по его словам, создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время.
https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746584091.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741827709_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_176b9194f4a3e18c89c007ad2733afd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, россия
13:12 22.08.2021 (обновлено: 13:27 22.08.2021)
 
Россия прошла пандемию лучше других стран, заявил Путин

Президент Путин: Россия прошла пандемию лучше других стран, это создает базу для развития

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран, это создает базу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями партии "Единая Россия", президент отметил, что были известные сложности в период пандемии, связанные с потерей рабочих мест для очень многих, с ростом инфляции и с ударами по реальным доходам граждан.
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 17:22Распространение коронавируса
В Минздраве назвали число россиян, привившихся от коронавируса
"Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано "Единой Россией" за последнее время - сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики", - сказал Путин.
Это, по его словам, создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время.
 
Распространение коронавирусаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния