https://ria.ru/20210822/putin-1746740248.html
Россия прошла пандемию лучше других стран, заявил Путин
Россия прошла пандемию лучше других стран, заявил Путин - РИА Новости, 22.08.2021
Россия прошла пандемию лучше других стран, заявил Путин
Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран, это создает базу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T13:12
2021-08-22T13:12
2021-08-22T13:27
владимир путин
россия
распространение коронавируса
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия прошла пандемию коронавируса лучше других стран, это создает базу для развития, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече с представителями партии "Единая Россия", президент отметил, что были известные сложности в период пандемии, связанные с потерей рабочих мест для очень многих, с ростом инфляции и с ударами по реальным доходам граждан."Это очень серьезные вещи. Но то, что сделано "Единой Россией" за последнее время - сделано немало. И это сделанное заключается в том, что мы прошли этот период гораздо более эффективнее и лучше, чем во многих других развитых экономиках мира, в развитых странах мира. Мы восстановили практически полностью докризисный уровень нашей экономики", - сказал Путин.Это, по его словам, создает хорошую базу для решения задач, которые возникли за последнее время.
https://ria.ru/20210820/koronavirus-1746584091.html
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владимир путин, россия
13:12 22.08.2021 (обновлено: 13:27 22.08.2021)
Россия прошла пандемию лучше других стран, заявил Путин
Президент Путин: Россия прошла пандемию лучше других стран, это создает базу для развития