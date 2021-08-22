https://ria.ru/20210822/pozor-1746716747.html

"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине

"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине - РИА Новости, 22.08.2021

"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине

Депутат Рады Вадим Рабинович раскритиковал в Facebook посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T01:47

2021-08-22T01:47

2021-08-22T04:22

в мире

украина

киев

сша

верховная рада украины

вадим рабинович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/147523/61/1475236153_0:178:2636:1661_1920x0_80_0_0_8164d6c6a291ad48e4899543e1fe9b25.jpg

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Рады Вадим Рабинович раскритиковал в Facebook посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке.Ранее американское посольство опубликовало в Instagram видео, на котором сотрудники дипмиссии исполнили песню "Мой друг" группы Kozak System. В сообщении ведомства подчеркивалось, что США "твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание".*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20210820/klimkin-1746483155.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, сша, верховная рада украины, вадим рабинович