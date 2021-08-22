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"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине - РИА Новости, 22.08.2021
"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине
Депутат Рады Вадим Рабинович раскритиковал в Facebook посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:47
2021-08-22T04:22
в мире
украина
киев
сша
верховная рада украины
вадим рабинович
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Рады Вадим Рабинович раскритиковал в Facebook посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке.Ранее американское посольство опубликовало в Instagram видео, на котором сотрудники дипмиссии исполнили песню "Мой друг" группы Kozak System. В сообщении ведомства подчеркивалось, что США "твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание".*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.
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в мире, украина, киев, сша, верховная рада украины, вадим рабинович
01:47 22.08.2021 (обновлено: 04:22 22.08.2021)
 
"Это какой-то позор": в Раде возмутились американской "помощью" Украине

Депутат Верховной Рады Рабинович раскритиковал посольство США за "позорное" поздравление Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент основателям города в Киеве, Украина
Монумент основателям города в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Депутат Рады Вадим Рабинович раскритиковал в Facebook посольство США в Киеве, которое ранее поздравило Украину с 30-летием независимости песней на украинском языке.

"Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали — за двадцать лет оккупации Афганистану на разграбление дали три триллиона долларов, а на 30-летие оккупации Украины, нашему коррупционному талибану* спели всего лишь песенку. Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор!" — написал Рабинович.

Ранее американское посольство опубликовало в Instagram видео, на котором сотрудники дипмиссии исполнили песню "Мой друг" группы Kozak System. В сообщении ведомства подчеркивалось, что США "твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание".
*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.
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