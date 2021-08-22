https://ria.ru/20210822/pozhar-1746754275.html

В Марий Эл увеличилась площадь лесного пожара

В Марий Эл увеличилась площадь лесного пожара - РИА Новости, 22.08.2021

В Марий Эл увеличилась площадь лесного пожара

Площадь активного горения в лесах Марий Эл увеличилась более чем на треть – до 66,5 гектара, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:03

2021-08-22T16:03

2021-08-22T16:04

происшествия

звениговский район

волжский район

сосновый бор

александр евстифеев

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Площадь активного горения в лесах Марий Эл увеличилась более чем на треть – до 66,5 гектара, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Ранее сообщалось, что к утру 21 августа площадь, пройденная огнем, составила 891,5 гектара. По состоянию на 16.00 в субботу она увеличилась до 921 гектара, площадь активного горения составила 47 гектаров."По состоянию на 22 августа площадь активного горения составляет 66,5 гектаров. В связи с лесным пожаром перекрыто движение по федеральной трассе "Вятка" с 41 по 83 километр. Основные силы и средства направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап", - говорится в сообщении.Общая группировка сил на данный момент составляет около 1000 человек и 173 единиц техники. Работы по ликвидации пожара продолжаются.Как сообщает пресс-служба главы Марий Эл, руководитель республики Александр Евстифеев в поселке Сосновый Бор пообщался с добровольцами, прибывшими для тушения лесного пожара. Он отметил, что уже ранним утром два вертолета министерства обороны РФ выполнили 34 слива, сбросив на очаги возгораний 100 тонн воды. За вчерашний день силами авиации – 4 воздушных единиц с воздуха было сброшено более 200 тонн воды."По прогнозам обещают сильный ветер – 17-18 метров в секунду. Это может быть некоторым препятствием. По точкам, которые привлекают к себе дополнительное внимание, сейчас работают вертолеты. Угрозы населенным пунктам нет. Готовимся к серьезному "наступлению", поскольку после того, как отрабатывают вертолеты, оставшиеся мелкие очаги нужно заливать силами волонтеров", - цитирует пресс-служба слова Евстифеева.Глава региона добавил, что возникший накануне вечером один очаг возгорания в Волжском районе был оперативно потушен, быстро отреагировали местные жители и оперативно прибыли пожарные. Других новых очагов не было.По информации единой дежурно-диспетчерской службы Медведевского района, 18 августа возник лесной пожар, который не удается локализовать по настоящее время. Существует угроза его распространения на населенные пункты, примыкающие к лесным массивам и находящиеся в 5-километровой зоне от кромки горения. Также создается угроза перехода лесного пожара на территорию Звениговского района республики. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210822/pozhar-1746734865.html

https://ria.ru/20210822/pozhar-1746726271.html

https://ria.ru/20210820/pozhar-1746558279.html

звениговский район

волжский район

сосновый бор

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происшествия, звениговский район, волжский район, сосновый бор, александр евстифеев, природные пожары в россии