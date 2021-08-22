https://ria.ru/20210822/pozhar-1746734865.html

В самарском национальном парке оценили площадь природного пожара

В самарском национальном парке оценили площадь природного пожара - РИА Новости, 22.08.2021

В самарском национальном парке оценили площадь природного пожара

Площадь, пройденная огнем в Бузулукском бору в Самарской области, составляет 500 гектаров, сообщает нацпарк. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:42

2021-08-22T11:42

2021-08-22T11:42

происшествия

борский район

самарская область

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9e8f3632163c4247b07d4fba5e05f379.jpg

САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем в Бузулукском бору в Самарской области, составляет 500 гектаров, сообщает нацпарк.Ранее правительство области сообщило, что в субботу пожар в селе Гвардейцы Борского района перекинулся также на поле и национальный парк "Бузулукский бор". По данным ГУМЧС по региону, по состоянию на 6.00 (5.00 мск) 22 августа площадь активного горения составляет 100 гектаров, существует угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка.Уточняется, что в настоящее время продолжается распространение верхового пожара по территории нацпарка и сопредельной, огнем пройдены пять лесных кварталов, еще в двух кварталах очаг локализован.По данным ГУМЧС, для тушения пожара в нацпарке развернута группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области в количестве 332 человек и 78 единиц техники. К месту пожара в субботу были направлены три пожарных поезда, а также авиация.

борский район

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, борский район, самарская область, природные пожары в россии