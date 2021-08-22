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В самарском национальном парке оценили площадь природного пожара
В самарском национальном парке оценили площадь природного пожара - РИА Новости, 22.08.2021
В самарском национальном парке оценили площадь природного пожара
Площадь, пройденная огнем в Бузулукском бору в Самарской области, составляет 500 гектаров, сообщает нацпарк. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:42
2021-08-22T11:42
происшествия
борский район
самарская область
природные пожары в россии
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САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем в Бузулукском бору в Самарской области, составляет 500 гектаров, сообщает нацпарк.Ранее правительство области сообщило, что в субботу пожар в селе Гвардейцы Борского района перекинулся также на поле и национальный парк "Бузулукский бор". По данным ГУМЧС по региону, по состоянию на 6.00 (5.00 мск) 22 августа площадь активного горения составляет 100 гектаров, существует угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка.Уточняется, что в настоящее время продолжается распространение верхового пожара по территории нацпарка и сопредельной, огнем пройдены пять лесных кварталов, еще в двух кварталах очаг локализован.По данным ГУМЧС, для тушения пожара в нацпарке развернута группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области в количестве 332 человек и 78 единиц техники. К месту пожара в субботу были направлены три пожарных поезда, а также авиация.
борский район
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происшествия, борский район, самарская область, природные пожары в россии
11:42 22.08.2021
 
В самарском национальном парке оценили площадь природного пожара

Площадь, пройденная огнем в самарском нацпарке "Бузулукский бор", составляет 500 гектаров

© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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САМАРА, 22 авг - РИА Новости. Площадь, пройденная огнем в Бузулукском бору в Самарской области, составляет 500 гектаров, сообщает нацпарк.
Ранее правительство области сообщило, что в субботу пожар в селе Гвардейцы Борского района перекинулся также на поле и национальный парк "Бузулукский бор". По данным ГУМЧС по региону, по состоянию на 6.00 (5.00 мск) 22 августа площадь активного горения составляет 100 гектаров, существует угроза распространения пожара на населенные пункты Борское и Немчанка.

"По предварительным данным, к 22 августа огнем пройдено около 500 гектаров", - говорится в сообщении на странице нацпарка в соцсети "ВКонтакте".

Уточняется, что в настоящее время продолжается распространение верхового пожара по территории нацпарка и сопредельной, огнем пройдены пять лесных кварталов, еще в двух кварталах очаг локализован.
По данным ГУМЧС, для тушения пожара в нацпарке развернута группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона Самарской области в количестве 332 человек и 78 единиц техники. К месту пожара в субботу были направлены три пожарных поезда, а также авиация.
 
ПроисшествияБорский районСамарская областьПриродные пожары в России
 
 
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