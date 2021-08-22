https://ria.ru/20210822/pozhar-1746726271.html

МЧС оценило площадь лесного пожара в Нижегородской области

МЧС оценило площадь лесного пожара в Нижегородской области - РИА Новости, 22.08.2021

МЧС оценило площадь лесного пожара в Нижегородской области

Площадь активного горения лесного пожара на территории Нижегородской области составляет 3 гектара, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T09:45

2021-08-22T09:45

2021-08-22T09:45

происшествия

первомайск

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 авг - РИА Новости. Площадь активного горения лесного пожара на территории Нижегородской области составляет 3 гектара, сообщает региональное управление МЧС."В Нижегородской области продолжается тушение лесного пожара. Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты. По состоянию на 7.00 площадь активного горения составляет 3 гектара", - говорится в сообщении.В районе Первомайска созданы пять боевых участков тушения пожара, спасатели предпринимают все усилия для недопущения перехода огня на населенные пункты Стеклянный, Берещино. Лесозавод, Первомайск, Конновка.К тушению лесного пожара привлекается авиация, в течение суток произведено 76 сбросов воды общим объёмом 612 тонн.Всего к тушению пожара привлечены более 1,4 тысячи человек и свыше 212 единиц техники.Ранее сообщалось, что вечером 20 августа из-за перехода огня с лесного пожара Мордовского заповедника сгорело 11 домов в поселке Стеклянный городского округа Первомайск. Все люди оттуда были заранее эвакуированы. Пожар в Мордовском заповеднике тушат с 3 августа.

https://ria.ru/20210820/pozhar-1746558279.html

первомайск

нижегородская область

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происшествия, первомайск, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии