https://ria.ru/20210822/potok-1746765046.html

Эксперт рассказал, почему Европа не откажется от "Северного потока — 2"

Эксперт рассказал, почему Европа не откажется от "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.08.2021

Эксперт рассказал, почему Европа не откажется от "Северного потока — 2"

Завершение строительства "Северного потока — 2" повысит предсказуемость поставок газа и цен на него на рынке Европы, будет способствовать снижению выбросов... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T18:09

2021-08-22T18:09

2021-08-22T18:09

экономика

европа

газпром

балтийское море

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757197_0:311:3072:2039_1920x0_80_0_0_b122d0b9b237f99eafa6d8e30d6a0f3e.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Завершение строительства "Северного потока — 2" повысит предсказуемость поставок газа и цен на него на рынке Европы, будет способствовать снижению выбросов парниковых газов, прокомментировал РИА Новости руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов.Судно "Фортуна", покинувшее датские воды, продолжит укладку труб "Северного потока — 2" в водах Германии, где планирует работать на участке протяженностью примерно 13-14 километров и завершить работы по достройке заключительного участка до 12 сентября, следует из соответствующих извещений мореплавателям, опубликованных профильными германскими службами."Строительство "Северного потока — 2" выполнено с учетом современных технологий, что позволяет снижать выбросы при его транспортировке, в том числе за счет меньшего количества компрессорных станций", - отмечает Белоглазов."Кроме того, поставки через трубопровод позволяют обеспечивать большую предсказуемость цен и объемов для потребителей на рынке стран Европейского Союза, в том числе за счет того, что в структуре поставок "Газпрома" есть долгосрочные контракты. В то время, как поставки сжиженного природного газа в Европу зачастую зависят от премии на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавляет он.Эксперт напоминает, что, в соответствии с прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА), единственное полезное ископаемое, доля которого увеличивается (Stated Policies Scenario) или сохраняется (Sustainable Development Scenario) в первичном энергобалансе мира – это природный газ."При сжигании единицы природного газа выбросы парниковых газов ниже, чем от потребления угля или нефти, что также обуславливает дополнительный спрос именно на это полезное ископаемое из-за повсеместного энергетического перехода в мире", - говорит эксперт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров 20 августа говорил, что до завершения строительства "Северного потока 2" осталось 15 километров.

https://ria.ru/20210822/merkel-1746753361.html

https://ria.ru/20210822/merkel-1746752389.html

европа

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, газпром, балтийское море, северный поток — 2