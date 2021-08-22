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В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2" - РИА Новости, 22.08.2021
В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
Укладка труб "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:07
2021-08-22T14:37
экономика
дания
владимир путин
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Укладка труб "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.По информации этого сервиса, трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над окончанием строительства в этом районе, 21 августа пересекло морскую границу с Германией.РИА Новости пока не располагает официальным комментарием Nord Stream 2 AG.В конце июля компания-оператор строительства сообщала, что "Фортуна" работает на заключительном участке проекта.В минувшую пятницу Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что по морю осталось уложить всего 15 километров газопровода.Позднее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон продолжит противодействовать проекту, а американский Минфин включил в санкционный список две компании, причастные к строительству "Северного потока — 2", и два судна сопровождения.США, продвигающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, пытались активно препятствовать строительству, вводя несколько раундов экономических санкций. Украина, которая опасается потерять транзитные газовые платежи от России, также выступала против "Северного потока — 2". Путин, в свою очередь, подчеркивал, что это чисто экономический проект, так как маршрут по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем украинский.
дания
балтийское море
россия
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экономика, дания, владимир путин, балтийское море, северный поток — 2, россия
14:07 22.08.2021 (обновлено: 14:37 22.08.2021)
 
В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"

Система позиционирования судов: в водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкГрузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген
Грузовое судно BREB BALTIYSK в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Укладка труб "Северного потока — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
По информации этого сервиса, трубоукладочное судно "Фортуна", которое работало над окончанием строительства в этом районе, 21 августа пересекло морскую границу с Германией.
РИА Новости пока не располагает официальным комментарием Nord Stream 2 AG.
В конце июля компания-оператор строительства сообщала, что "Фортуна" работает на заключительном участке проекта.
В минувшую пятницу Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что по морю осталось уложить всего 15 километров газопровода.
Позднее в этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон продолжит противодействовать проекту, а американский Минфин включил в санкционный список две компании, причастные к строительству "Северного потока — 2", и два судна сопровождения.
США, продвигающие на европейский рынок свой сжиженный природный газ, пытались активно препятствовать строительству, вводя несколько раундов экономических санкций. Украина, которая опасается потерять транзитные газовые платежи от России, также выступала против "Северного потока — 2". Путин, в свою очередь, подчеркивал, что это чисто экономический проект, так как маршрут по дну Балтийского моря на две тысячи километров короче, чем украинский.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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ЭкономикаДанияВладимир ПутинБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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