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В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России
В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России - РИА Новости, 22.08.2021
В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России
Благодаря уникальному географическому положению Россия получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, написал военный специалист Калеб... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T21:36
2021-08-22T21:36
2021-08-22T21:36
сша
арктика
глобальное потепление
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Благодаря уникальному географическому положению Россия получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, написал военный специалист Калеб Ларсон в The National Interest.В материале отмечается, что надвигающееся глобальное потепление сыграет на руку Москве: из-за изменения климата северные морские пути будут все больше оставаться свободными от льда, что сделает навигацию российских кораблей более удобной.Также страна получит доступ к минеральным ресурсам на удаленных северных территориях. На сегодняшний день их добыча затрудняется из-за тяжелых погодных условий, но с изменением температур все изменится, добавил автор статьи.По словам эксперта, "аппетит" России в Арктике с годами будет только увеличиваться, и этот факт Соединенные Штаты должны принять к сведению.Ранее в шестом отчете Международной группы экспертов по климату сообщалось, что Арктика станет практически свободной от льда, по крайней мере, один раз летом до 2050 года в связи с нарастающим темпом глобального потепления.
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сша, арктика, глобальное потепление, россия
В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России
NI: глобальное потепление поможет России увеличить военное и экономическое влияние в Арктике