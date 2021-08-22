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В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России
В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России - РИА Новости, 22.08.2021
В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России
Благодаря уникальному географическому положению Россия получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, написал военный специалист Калеб... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T21:36
2021-08-22T21:36
сша
арктика
глобальное потепление
россия
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Благодаря уникальному географическому положению Россия получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, написал военный специалист Калеб Ларсон в The National Interest.В материале отмечается, что надвигающееся глобальное потепление сыграет на руку Москве: из-за изменения климата северные морские пути будут все больше оставаться свободными от льда, что сделает навигацию российских кораблей более удобной.Также страна получит доступ к минеральным ресурсам на удаленных северных территориях. На сегодняшний день их добыча затрудняется из-за тяжелых погодных условий, но с изменением температур все изменится, добавил автор статьи.По словам эксперта, "аппетит" России в Арктике с годами будет только увеличиваться, и этот факт Соединенные Штаты должны принять к сведению.Ранее в шестом отчете Международной группы экспертов по климату сообщалось, что Арктика станет практически свободной от льда, по крайней мере, один раз летом до 2050 года в связи с нарастающим темпом глобального потепления.
https://ria.ru/20210819/general-1746428857.html
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сша, арктика, глобальное потепление, россия
21:36 22.08.2021
 
В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России

NI: глобальное потепление поможет России увеличить военное и экономическое влияние в Арктике

© РИА Новости / Анна ЮдинаЭкспедиция "Арктика-2012" на атомном ледоколе "Россия"
Экспедиция Арктика-2012 на атомном ледоколе Россия - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Анна Юдина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Благодаря уникальному географическому положению Россия получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, написал военный специалист Калеб Ларсон в The National Interest.
В материале отмечается, что надвигающееся глобальное потепление сыграет на руку Москве: из-за изменения климата северные морские пути будут все больше оставаться свободными от льда, что сделает навигацию российских кораблей более удобной.
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Также страна получит доступ к минеральным ресурсам на удаленных северных территориях. На сегодняшний день их добыча затрудняется из-за тяжелых погодных условий, но с изменением температур все изменится, добавил автор статьи.
По словам эксперта, "аппетит" России в Арктике с годами будет только увеличиваться, и этот факт Соединенные Штаты должны принять к сведению.
Ранее в шестом отчете Международной группы экспертов по климату сообщалось, что Арктика станет практически свободной от льда, по крайней мере, один раз летом до 2050 года в связи с нарастающим темпом глобального потепления.
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