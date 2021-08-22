https://ria.ru/20210822/poteplenie-1746778990.html

В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России

В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России - РИА Новости, 22.08.2021

В США рассказали, как климатические изменения сыграют на руку России

Благодаря уникальному географическому положению Россия получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, написал военный специалист Калеб... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T21:36

2021-08-22T21:36

2021-08-22T21:36

сша

арктика

глобальное потепление

россия

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Благодаря уникальному географическому положению Россия получит преимущество при освоении Арктики из-за глобального потепления, написал военный специалист Калеб Ларсон в The National Interest.В материале отмечается, что надвигающееся глобальное потепление сыграет на руку Москве: из-за изменения климата северные морские пути будут все больше оставаться свободными от льда, что сделает навигацию российских кораблей более удобной.Также страна получит доступ к минеральным ресурсам на удаленных северных территориях. На сегодняшний день их добыча затрудняется из-за тяжелых погодных условий, но с изменением температур все изменится, добавил автор статьи.По словам эксперта, "аппетит" России в Арктике с годами будет только увеличиваться, и этот факт Соединенные Штаты должны принять к сведению.Ранее в шестом отчете Международной группы экспертов по климату сообщалось, что Арктика станет практически свободной от льда, по крайней мере, один раз летом до 2050 года в связи с нарастающим темпом глобального потепления.

https://ria.ru/20210819/general-1746428857.html

https://ria.ru/20210811/brity-1745338082.html

сша

арктика

россия

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сша, арктика, глобальное потепление, россия