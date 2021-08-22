https://ria.ru/20210822/pistolet-1746730238.html

"Калашников" показал на "Армии" опытный образец пистолета-пулемета ППК-20

"Калашников" показал на "Армии" опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 - РИА Новости, 22.08.2021

"Калашников" показал на "Армии" опытный образец пистолета-пулемета ППК-20

"Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" замгендиректора концерна по спецпроектам Денис Фесенко. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T10:38

2021-08-22T10:38

2021-08-22T13:41

новое оружие россии

безопасность

калашников (концерн)

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 22 авг — РИА Новости. "Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" замгендиректора концерна по спецпроектам Денис Фесенко."ППК-20 имеет телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планку Пикатини, инфракрасный луч", — рассказал он.По словам Фесенко, пистолет-пулемет обладает экспортным потенциалом и будет интересен для подразделений спецназа.Как сообщали в "Калашникове", в конце июля завершились государственные испытания ППК-20. Он создан на базе пистолета-пулемета "Витязь-СН". Разработчики существенно улучшили эргономику и оружия, и снаряжения, уменьшили габариты, повысили надежность, оснастили пистолет-пулемет прибором для малошумной стрельбы.Сейчас ожидается решение Минобороны по принятию ППК-20 на вооружение. Предполагается включить его в аварийный запас пилотов боевой авиации.

https://ria.ru/20210519/komplekt-1732884941.html

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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников" В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали. 2021-08-22T10:38 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, калашников (концерн), форум "армия — 2021"