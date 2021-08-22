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Новое оружие России
https://ria.ru/20210822/pistolet-1746730238.html
"Калашников" показал на "Армии" опытный образец пистолета-пулемета ППК-20
"Калашников" показал на "Армии" опытный образец пистолета-пулемета ППК-20 - РИА Новости, 22.08.2021
"Калашников" показал на "Армии" опытный образец пистолета-пулемета ППК-20
"Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" замгендиректора концерна по спецпроектам Денис Фесенко. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T10:38
2021-08-22T13:41
новое оружие россии
безопасность
калашников (концерн)
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 22 авг — РИА Новости. "Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" замгендиректора концерна по спецпроектам Денис Фесенко."ППК-20 имеет телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планку Пикатини, инфракрасный луч", — рассказал он.По словам Фесенко, пистолет-пулемет обладает экспортным потенциалом и будет интересен для подразделений спецназа.Как сообщали в "Калашникове", в конце июля завершились государственные испытания ППК-20. Он создан на базе пистолета-пулемета "Витязь-СН". Разработчики существенно улучшили эргономику и оружия, и снаряжения, уменьшили габариты, повысили надежность, оснастили пистолет-пулемет прибором для малошумной стрельбы.Сейчас ожидается решение Минобороны по принятию ППК-20 на вооружение. Предполагается включить его в аварийный запас пилотов боевой авиации.
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Презентация новых оружия и экипировки "Калашников"
В рамках презентации новых оружия и экипировки "Калашников" продемонстрировал, как они могут применяться, например, в операциях по освобождению захваченных боевиками заложников. Стреляли холостыми, изображавшие террористов и заложника артисты не пострадали.
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безопасность, калашников (концерн), форум "армия — 2021"
10:38 22.08.2021 (обновлено: 13:41 22.08.2021)
 
"Калашников" показал на "Армии" опытный образец пистолета-пулемета ППК-20

Концерн "Калашников" впервые представил на "Армии" опытный образец 9-мм пистолета-пулемёта ППК-20

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20
Пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
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КУБИНКА (Московская обл.), 22 авг — РИА Новости. "Калашников" впервые презентовал пистолет-пулемет ППК-20, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" замгендиректора концерна по спецпроектам Денис Фесенко.
"ППК-20 имеет телескопический приклад для стрельбы с левого и правого плеча, коллиматорный прицел, планку Пикатини, инфракрасный луч", — рассказал он.
По словам Фесенко, пистолет-пулемет обладает экспортным потенциалом и будет интересен для подразделений спецназа.
Как сообщали в "Калашникове", в конце июля завершились государственные испытания ППК-20. Он создан на базе пистолета-пулемета "Витязь-СН". Разработчики существенно улучшили эргономику и оружия, и снаряжения, уменьшили габариты, повысили надежность, оснастили пистолет-пулемет прибором для малошумной стрельбы.
Сейчас ожидается решение Минобороны по принятию ППК-20 на вооружение. Предполагается включить его в аварийный запас пилотов боевой авиации.
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Новое оружие РоссииБезопасностьКалашников (концерн)Форум "Армия — 2021"
 
 
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