13:23 22.08.2021 (обновлено: 13:58 22.08.2021)
Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей
Президент Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тысяча рублей для пенсионеров "подъедается" инфляцией, ее недостаточно, нужно выплатить разово еще 10 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин.
"Она все-таки инфляцией подъедается. Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему - потому что структура потребления у них другая", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".
Путин отметил, что власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, но сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался.
"Поэтому этой тысячи, которую мы предусмотрели на прибавку к пенсии, на мой взгляд недостаточно. И я просил бы "Единую Россию", когда она сформирует соответствующую фракцию в Думе, определенным образом отреагировать, и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году, осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.