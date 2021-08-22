https://ria.ru/20210822/pensionery-1746741066.html

Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей - РИА Новости, 22.08.2021

Путин призвал выплатить пенсионерам еще по десять тысяч рублей

Тысяча рублей для пенсионеров "подъедается" инфляцией, ее недостаточно, нужно выплатить разово еще 10 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T13:23

2021-08-22T13:23

2021-08-22T13:58

общество

владимир путин

пенсионеры

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Тысяча рублей для пенсионеров "подъедается" инфляцией, ее недостаточно, нужно выплатить разово еще 10 тысяч рублей, заявил президент России Владимир Путин."Она все-таки инфляцией подъедается. Тем более что я сказал о средней цифре инфляции 6,5 процента год к году. Но для пожилых людей она, пожалуй, еще и побольше. Почему - потому что структура потребления у них другая", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".Путин отметил, что власти исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию, но сейчас уровень инфляции выше, чем прогнозировался.Он подчеркнул, что эта выплата должна коснуться всех категорий пенсионеров.

https://ria.ru/20210822/dokhody-1746743246.html

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общество, владимир путин, пенсионеры, россия