Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому
Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому: общество само решит его судьбу
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Памятник Феликсу Дзержинскому, который находился на Лубянской площади, а сейчас – на территории парка искусств "Музеон", нужно оставить в покое, общество со временем само решит, что с ним делать, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
До 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому стоял на Лубянской площади, но был демонтирован после неудачной попытки путча.
В начале этого года на платформе "Активный гражданин" стартовало голосование, в рамках которого москвичам предложили выбрать, какой памятник поставить на Лубянской площади: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Голосование продлилось два дня, после чего мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своей блоге, что никакой памятник на площади установлен не будет. К моменту заявления Собянина было собрано свыше 318 тысяч голосов. При этом за Дзержинского высказались 45% респондентов.
"Нужно оставить памятник Дзержинскому в покое. Поскольку в обществе очень жесткое противостояние, что по поводу Дзержинского, что по поводу Ленина и мавзолея, лучше не поднимать такие вопросы. Придет время и все само собой решится. У нас в стране и так много других насущных проблем помимо той, где должен или не должен стоять этот памятник", – сказал Фадеев.
Глава СПЧ подчеркнул, что в первую очередь нужно обращать внимание на экономический рост, благосостояние людей, развитие Дальнего Востока и Сибири и многое другое.
"И сейчас страна развивается. Проблема расположения памятника – не тот вопрос, что требует каких-то серьезных обсуждений. Я не считаю, что нужно вытаскивать на первую позицию в информационной повестке этот памятник. Со временем общество само решит, что с ним делать", – добавил Фадеев.
Памятник основателю и первому руководителю ВЧК Дзержинскому появился на Лубянской площади в 1958 году. Здесь с 20-х годов находилось здание ВЧК, которое сейчас принадлежит ФСБ. Памятник демонтировали в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного ГКЧП, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас монумент можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.