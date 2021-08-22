https://ria.ru/20210822/pamyatnik-1746732919.html

Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому

Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому - РИА Новости, 22.08.2021

Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому

Памятник Феликсу Дзержинскому, который находился на Лубянской площади, а сейчас – на территории парка искусств "Музеон", нужно оставить в покое, общество со... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:22

2021-08-22T11:22

2021-08-22T11:22

культура

общество

дзержинский

сергей собянин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

государственный комитет по чрезвычайному положению ссср

александр невский

музеон

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Памятник Феликсу Дзержинскому, который находился на Лубянской площади, а сейчас – на территории парка искусств "Музеон", нужно оставить в покое, общество со временем само решит, что с ним делать, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.До 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому стоял на Лубянской площади, но был демонтирован после неудачной попытки путча.В начале этого года на платформе "Активный гражданин" стартовало голосование, в рамках которого москвичам предложили выбрать, какой памятник поставить на Лубянской площади: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Голосование продлилось два дня, после чего мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своей блоге, что никакой памятник на площади установлен не будет. К моменту заявления Собянина было собрано свыше 318 тысяч голосов. При этом за Дзержинского высказались 45% респондентов."Нужно оставить памятник Дзержинскому в покое. Поскольку в обществе очень жесткое противостояние, что по поводу Дзержинского, что по поводу Ленина и мавзолея, лучше не поднимать такие вопросы. Придет время и все само собой решится. У нас в стране и так много других насущных проблем помимо той, где должен или не должен стоять этот памятник", – сказал Фадеев.Глава СПЧ подчеркнул, что в первую очередь нужно обращать внимание на экономический рост, благосостояние людей, развитие Дальнего Востока и Сибири и многое другое."И сейчас страна развивается. Проблема расположения памятника – не тот вопрос, что требует каких-то серьезных обсуждений. Я не считаю, что нужно вытаскивать на первую позицию в информационной повестке этот памятник. Со временем общество само решит, что с ним делать", – добавил Фадеев.Памятник основателю и первому руководителю ВЧК Дзержинскому появился на Лубянской площади в 1958 году. Здесь с 20-х годов находилось здание ВЧК, которое сейчас принадлежит ФСБ. Памятник демонтировали в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного ГКЧП, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас монумент можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.

https://ria.ru/20210822/pamyatnik-1746722408.html

https://ria.ru/20210726/pamyatnik-1742858984.html

дзержинский

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дзержинский, сергей собянин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, александр невский, музеон, валерий фадеев, дальний восток