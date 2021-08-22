Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210822/pamyatnik-1746732919.html
Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому
Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому - РИА Новости, 22.08.2021
Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому
Памятник Феликсу Дзержинскому, который находился на Лубянской площади, а сейчас – на территории парка искусств "Музеон", нужно оставить в покое, общество со... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:22
2021-08-22T11:22
культура
общество
дзержинский
сергей собянин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
александр невский
музеон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149935/14/1499351483_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_34c1b95e1fa359423bfe7e2154e4fb1f.jpg
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Памятник Феликсу Дзержинскому, который находился на Лубянской площади, а сейчас – на территории парка искусств "Музеон", нужно оставить в покое, общество со временем само решит, что с ним делать, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.До 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому стоял на Лубянской площади, но был демонтирован после неудачной попытки путча.В начале этого года на платформе "Активный гражданин" стартовало голосование, в рамках которого москвичам предложили выбрать, какой памятник поставить на Лубянской площади: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Голосование продлилось два дня, после чего мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своей блоге, что никакой памятник на площади установлен не будет. К моменту заявления Собянина было собрано свыше 318 тысяч голосов. При этом за Дзержинского высказались 45% респондентов."Нужно оставить памятник Дзержинскому в покое. Поскольку в обществе очень жесткое противостояние, что по поводу Дзержинского, что по поводу Ленина и мавзолея, лучше не поднимать такие вопросы. Придет время и все само собой решится. У нас в стране и так много других насущных проблем помимо той, где должен или не должен стоять этот памятник", – сказал Фадеев.Глава СПЧ подчеркнул, что в первую очередь нужно обращать внимание на экономический рост, благосостояние людей, развитие Дальнего Востока и Сибири и многое другое."И сейчас страна развивается. Проблема расположения памятника – не тот вопрос, что требует каких-то серьезных обсуждений. Я не считаю, что нужно вытаскивать на первую позицию в информационной повестке этот памятник. Со временем общество само решит, что с ним делать", – добавил Фадеев.Памятник основателю и первому руководителю ВЧК Дзержинскому появился на Лубянской площади в 1958 году. Здесь с 20-х годов находилось здание ВЧК, которое сейчас принадлежит ФСБ. Памятник демонтировали в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного ГКЧП, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас монумент можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.
https://ria.ru/20210822/pamyatnik-1746722408.html
https://ria.ru/20210726/pamyatnik-1742858984.html
дзержинский
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149935/14/1499351483_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_2a8e98c71e399b5ba3b5f391f3a5e851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, дзержинский, сергей собянин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, александр невский, музеон, валерий фадеев, дальний восток
11:22 22.08.2021
 
Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому

Глава СПЧ призвал "оставить в покое" памятник Дзержинскому: общество само решит его судьбу

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПамятник Ф. Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР
Памятник Ф. Э. Дзержинскому у здания КГБ СССР - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Памятник Феликсу Дзержинскому, который находился на Лубянской площади, а сейчас – на территории парка искусств "Музеон", нужно оставить в покое, общество со временем само решит, что с ним делать, заявил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев.
До 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому стоял на Лубянской площади, но был демонтирован после неудачной попытки путча.
Лубянская площадь - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
08:40Культура
Депутат: в Москве не обсуждают установку памятника Дзержинскому на Лубянке
В начале этого года на платформе "Активный гражданин" стартовало голосование, в рамках которого москвичам предложили выбрать, какой памятник поставить на Лубянской площади: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Голосование продлилось два дня, после чего мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своей блоге, что никакой памятник на площади установлен не будет. К моменту заявления Собянина было собрано свыше 318 тысяч голосов. При этом за Дзержинского высказались 45% респондентов.
"Нужно оставить памятник Дзержинскому в покое. Поскольку в обществе очень жесткое противостояние, что по поводу Дзержинского, что по поводу Ленина и мавзолея, лучше не поднимать такие вопросы. Придет время и все само собой решится. У нас в стране и так много других насущных проблем помимо той, где должен или не должен стоять этот памятник", – сказал Фадеев.
Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 08:15Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве обнаружили около 30 артефактов возле памятника Минину и Пожарскому
Глава СПЧ подчеркнул, что в первую очередь нужно обращать внимание на экономический рост, благосостояние людей, развитие Дальнего Востока и Сибири и многое другое.
"И сейчас страна развивается. Проблема расположения памятника – не тот вопрос, что требует каких-то серьезных обсуждений. Я не считаю, что нужно вытаскивать на первую позицию в информационной повестке этот памятник. Со временем общество само решит, что с ним делать", – добавил Фадеев.
Памятник основателю и первому руководителю ВЧК Дзержинскому появился на Лубянской площади в 1958 году. Здесь с 20-х годов находилось здание ВЧК, которое сейчас принадлежит ФСБ. Памятник демонтировали в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного ГКЧП, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас монумент можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.
 
КультураОбществоДзержинскийСергей СобянинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Государственный комитет по чрезвычайному положению СССРАлександр НевскийМузеонВалерий ФадеевДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:41Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
14:38Путин подчеркнул важность возврата соцвыплат, списанных на кредиты
14:34Лидер "Чиж & Co" назвал выступление на Koktebel Jazz Party большой честью
14:34Путин поручил принять систему поддержки семей с детьми до окончания школы
14:30Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
14:29Германию на саммите "Крымская платформа" представит министр экономики
14:26Путин предложил использовать наработки "Сириус" в школах по всей России
14:21Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и "Северный поток — 2"
14:20Санкции по МС-21 ничего не имеют общего с "оборонкой", заявил Путин
14:19Бойцы сопротивления заявили о готовности войти в правительство с талибами
14:19Нужно объяснять людям необходимость обязательной вакцинации, заявил Путин
14:18Путин назвал размещение афганских мигрантов без виз в Азии несправедливым
14:16Украинцы высмеяли Зеленского из-за инцидента с Кличко в аэропорту Киева
14:12Путин надеется, что самолет МС-21 в ближайшее время появится на линии
14:07В водах Дании завершили укладку труб "Северного потока — 2"
14:06Путин пошутил о воинственности Лаврова
13:55Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане
13:54Путин согласился обсудить идею Лаврова о создании Дня поисковика
13:48Путин призвал подтянуть доходы некоторых категорий россиян на фоне инфляции
13:43Лавров заявил о контактах талибов с экс-президентом Афганистана Карзаем
Лента новостейМолния