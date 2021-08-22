https://ria.ru/20210822/pamyatnik-1746722408.html

Депутат: в Москве не обсуждают установку памятника Дзержинскому на Лубянке

Депутат: в Москве не обсуждают установку памятника Дзержинскому на Лубянке - РИА Новости, 22.08.2021

Депутат: в Москве не обсуждают установку памятника Дзержинскому на Лубянке

Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь на данный момент не стоит, в Мосгордуму не поступало обращений на этот счет, сообщил... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T08:40

2021-08-22T08:40

2021-08-22T08:53

культура

общество

дзержинский

алексей венедиктов (журналист)

сергей собянин

александр невский

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь на данный момент не стоит, в Мосгордуму не поступало обращений на этот счет, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Памятник Феликсу Дзержинскому был установлен на Лубянской площади в 1958 году, автором проекта был советский архитектор Григорий Захаров. После августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ (ныне – здание ФСБ), после чего городские власти организовали его перемещение к Третьяковской галерее, а в октябре того же года монумент установили в парке "Музеон"."На данный момент вопрос возвращения памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь не стоит, поскольку был проведен опрос среди москвичей "Кому поставить памятник на Лубянке", но учитывая, что единого или подавляющего большинства мнений по установке в этом месте памятника не было, мэром принято решение пока приостановить обсуждение до каких-то следующих дней, когда сформулируется мнение большинства", - сообщил Герасимов.Он добавил, что с момента проведения опроса в Мосгордуму за последнее время не поступало новых обращений.Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.Позже зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади пройдет с 25 февраля по 5 марта, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Однако уже вечером 26 февраля в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить Лубянскую площадь в прежнем виде, поскольку голоса разделились почти поровну - 55% за Невского и 45% за Дзержинского. Всего проголосовали почти 320 тысяч человек.

https://ria.ru/20210729/pamyatnik-1743377581.html

https://ria.ru/20210726/pamyatnik-1742858984.html

дзержинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дзержинский, алексей венедиктов (журналист), сергей собянин, александр невский, городское хозяйство москвы