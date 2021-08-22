https://ria.ru/20210822/pamyat-1746753468.html

Путин отметил важность исторической памяти для любого народа

Путин отметил важность исторической памяти для любого народа - РИА Новости, 22.08.2021

Путин отметил важность исторической памяти для любого народа

Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:47

2021-08-22T15:47

2021-08-22T15:47

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее, заявил президент РФ Владимир Путин."Историческая память важна для любого народа, если он хочет сохраниться и иметь будущее. Историческая память важна не для тех, кого уже нет... Важна для нас и для наших детей", - сказал он на встрече с представителями партии "Единая Россия".Он подчеркнул, что акция "Бессмертный полк" имеет огромное значение. "Это же не полк. Это только название. Это река. Это человеческая река. Река памяти, гордости, благодарности нашим предкам за то, что они для нас сделали. И надежды на лучшее будущее. И чтобы эта надежда была реализована, нужно, чтобы будущий состав Государственной Думы, ее ядро "Единая Россия" эффективно работали", - отметил глава государства.

https://ria.ru/20210822/sderzhivanie-1746742618.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, россия