https://ria.ru/20210822/osago-1746716882.html

В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО

В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО - РИА Новости, 22.08.2021

В России отменили обязательный техосмотр для получения ОСАГО

С сегодняшнего дня российские водители смогут покупать полис ОСАГО без диагностической карты техосмотра. Это предусматривается законом, который президент... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T01:49

2021-08-22T01:49

2021-08-22T09:59

общество

москва

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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. С сегодняшнего дня российские водители смогут покупать полис ОСАГО без диагностической карты техосмотра. Это предусматривается законом, который президент Владимир Путин подписал 2 июля. Изменения в соответствующие нормативные акты Центробанка начнут действовать немного позже — с 29 августа.По мнению экспертов страхового рынка, потребители позитивно воспримут нововведение, но здесь есть и подводные камни.Директор по развитию страхового бизнеса "Сравни.ру" Александр Крайник уверен: прохождение техосмотра для ОСАГО было целым квестом, который состоял из неудобств, поиска станции техосмотра и длинных очередей. А водители, запоздавшие с прохождением ТО, были вынуждены ездить с просроченным ОСАГО."Конечно, эта инициатива придется по душе автомобилистам — как минимум больше не будет проблем с оформлением ОСАГО по причине отсутствия диагностической карты или каких-то технических сбоев в системе ЕАИСТО, а со страховых компаний сняли несвойственную им функцию — контролера прохождения ТО. Процесс станет проще, а это всегда отличные новости", — сказал Крайник РИА Новости.Директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании "Согласие" Павел Нефедов добавил, что процесс покупки полиса существенно не изменится, но будет удобнее. "Одним документом при оформлении станет меньше, а время на сбор бумаг сократится", — считает он.Техосмотр ради техосмотра"Если говорить о главном — исправных автомобилях на дорогах, то наличие техосмотра в большинстве случаев сегодня никак не связано с надлежащей проверкой легковых автомобилей. Сама процедура воспринималась и воспринимается автовладельцами как некий пропуск для покупки полиса ОСАГО", — считает Крайник.По его словам, водители умудряются получить диагностическую карту даже без заезда на станцию или вообще онлайн.Но самое важное, по мнению игроков рынка, что нет заметной зависимости между технической неисправностью автомобиля и убыточностью. Об этом РИА Новости ранее рассказывали, в частности, в РСА. О том же напомнил и Нефедов: по статистике, доля аварий, произошедших из-за технической неисправности автомобиля, — менее 0,1 процента.Отвязка не освобождает от ответственностиМежду тем Нефедов обратил внимание на то, что нововведения коснулись только списка документов, необходимых для заключения договора страхования. То есть автовладельцам следует учитывать, что страховые компании все еще могут предъявить регрессное требование, если на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты.В РСА также напомнили, что техосмотр по-прежнему обязателен. С 1 марта 2022 года вступит в силу новая редакция Кодекса об административных правонарушениях — и владельцам автомобилей, не прошедших техосмотр, будет грозить штраф в две тысячи рублей.По мнению Крайника, все это скажется положительно: у водителей больше не будет возникать острой необходимости срочно оформить диагностическую карту, чтобы побыстрее купить ОСАГО, они смогут спокойно планировать посещение станции ТО."Поэтому мы видим огромные плюсы от реализации этой инициативы, автовладельцам станет проще купить ОСАГО и спланировать свое время. Бояться отказов в страховых выплатах по ОСАГО тоже не стоит — ДТП, которые происходят по причине неисправности автомобиля, — большая редкость, к тому же сам техосмотр никто не отменял и он по-прежнему нужен", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20210812/tekhosmotr-1745414038.html

https://ria.ru/20210630/podpiska-1739151558.html

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общество, москва, владимир путин, согласие , осаго, россия, сравни.ру