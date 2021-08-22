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Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки
Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки - РИА Новости, 22.08.2021
Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки
Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки-инвалида, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:04
2021-08-22T12:04
2021-08-22T12:28
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ОМСК, 22 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки-инвалида, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По данным следствия, ночью 20 августа 21-летний нетрезвый омич поссорился со своей 22-летней знакомой и набросился на нее с ножом. Он изрезал ей живот, грудь, шею и руки, нанеся не менее 57 ранений. Девушка скончалась на месте."Совершенное преступление носило спонтанный характер, потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или помощи посторонних граждан", — добавили в прокуратуре.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной ссоры стала шутка.Как выяснилось, молодой человек ранее уже был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья.
https://ria.ru/20210821/delo-1746642609.html
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происшествия, омск, омская область, россия
12:04 22.08.2021 (обновлено: 12:28 22.08.2021)
Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки
Пьяный 21-летний житель Омска 57 раз ударил ножом свою знакомую, девушку-инвалида из-за шутки
ОМСК, 22 авг — РИА Новости.
Кировский районный суд Омска
арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки-инвалида, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, ночью 20 августа 21-летний нетрезвый омич поссорился со своей 22-летней знакомой и набросился на нее с ножом. Он изрезал ей живот, грудь, шею и руки, нанеся не менее 57 ранений. Девушка скончалась на месте.
"Совершенное преступление носило спонтанный характер, потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или помощи посторонних граждан", — добавили в прокуратуре.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной ссоры стала шутка.
Как выяснилось, молодой человек ранее уже был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья.