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Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки
Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки - РИА Новости, 22.08.2021
Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки
Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки-инвалида, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:04
2021-08-22T12:28
происшествия
омск
омская область
россия
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ОМСК, 22 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки-инвалида, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По данным следствия, ночью 20 августа 21-летний нетрезвый омич поссорился со своей 22-летней знакомой и набросился на нее с ножом. Он изрезал ей живот, грудь, шею и руки, нанеся не менее 57 ранений. Девушка скончалась на месте."Совершенное преступление носило спонтанный характер, потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или помощи посторонних граждан", — добавили в прокуратуре.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной ссоры стала шутка.Как выяснилось, молодой человек ранее уже был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья.
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происшествия, омск, омская область, россия
12:04 22.08.2021 (обновлено: 12:28 22.08.2021)
 
Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки

Пьяный 21-летний житель Омска 57 раз ударил ножом свою знакомую, девушку-инвалида из-за шутки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 22 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки-инвалида, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, ночью 20 августа 21-летний нетрезвый омич поссорился со своей 22-летней знакомой и набросился на нее с ножом. Он изрезал ей живот, грудь, шею и руки, нанеся не менее 57 ранений. Девушка скончалась на месте.
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"Совершенное преступление носило спонтанный характер, потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или помощи посторонних граждан", — добавили в прокуратуре.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной ссоры стала шутка.
Как выяснилось, молодой человек ранее уже был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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