https://ria.ru/20210822/omsk-1746736659.html

Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки

Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки - РИА Новости, 22.08.2021

Пьяный житель Омска 57 раз ударил ножом девушку-инвалида из-за шутки

Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки-инвалида, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T12:04

2021-08-22T12:04

2021-08-22T12:28

происшествия

омск

омская область

россия

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ОМСК, 22 авг — РИА Новости. Кировский районный суд Омска арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве девушки-инвалида, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.По данным следствия, ночью 20 августа 21-летний нетрезвый омич поссорился со своей 22-летней знакомой и набросился на нее с ножом. Он изрезал ей живот, грудь, шею и руки, нанеся не менее 57 ранений. Девушка скончалась на месте."Совершенное преступление носило спонтанный характер, потерпевшая не была способна передвигаться без инвалидной коляски или помощи посторонних граждан", — добавили в прокуратуре.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, причиной ссоры стала шутка.Как выяснилось, молодой человек ранее уже был судим за кражи и преступление против жизни и здоровья.

https://ria.ru/20210821/delo-1746642609.html

https://ria.ru/20210820/zaderzhanie-1746555300.html

омск

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происшествия, омск, омская область, россия