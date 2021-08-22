https://ria.ru/20210822/naftogaz-1746779448.html

В "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму

В "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму - РИА Новости, 22.08.2021

В "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму

Убытки НАК "Нафтогаз Украины" из-за потери активов в Крыму выросли до более 9 миллиардов долларов, заявил на брифинге в воскресенье глава компании Юрий... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T21:42

2021-08-22T21:42

2021-08-22T21:45

экономика

в мире

украина

нафтогаз украины

юрий витренко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742879769_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_f16d04df8ae831aa567d73a825021acd.jpg

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Убытки НАК "Нафтогаз Украины" из-за потери активов в Крыму выросли до более 9 миллиардов долларов, заявил на брифинге в воскресенье глава компании Юрий Витренко.В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку. В феврале "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов."Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от РФ как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму", - сказал Витренко.Он отметил, что судебный процесс продолжается, сейчас речь идет об оценке ущерба. Ранее, по словам Витренко, были задержки в рассмотрении иска, связанные с пандемией коронавируса. "Мы надеемся, что в ближайшее время, а ближайшее время – это все равно, честно говоря, месяцы или год, мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России", - сказал Витренко.Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.

https://ria.ru/20210822/severnyy_potok-1746776224.html

https://ria.ru/20210818/gaz-1746116267.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, россия