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https://ria.ru/20210822/naftogaz-1746779448.html
В "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму
В "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму - РИА Новости, 22.08.2021
В "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму
Убытки НАК "Нафтогаз Украины" из-за потери активов в Крыму выросли до более 9 миллиардов долларов, заявил на брифинге в воскресенье глава компании Юрий... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T21:42
2021-08-22T21:45
экономика
в мире
украина
нафтогаз украины
юрий витренко
россия
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КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Убытки НАК "Нафтогаз Украины" из-за потери активов в Крыму выросли до более 9 миллиардов долларов, заявил на брифинге в воскресенье глава компании Юрий Витренко.В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку. В феврале "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов."Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от РФ как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму", - сказал Витренко.Он отметил, что судебный процесс продолжается, сейчас речь идет об оценке ущерба. Ранее, по словам Витренко, были задержки в рассмотрении иска, связанные с пандемией коронавируса. "Мы надеемся, что в ближайшее время, а ближайшее время – это все равно, честно говоря, месяцы или год, мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России", - сказал Витренко.Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.
https://ria.ru/20210822/severnyy_potok-1746776224.html
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экономика, в мире, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, россия
21:42 22.08.2021 (обновлено: 21:45 22.08.2021)
 
В "Нафтогазе" раскрыли убытки из-за потери активов в Крыму

Глава компании Витренко: убытки "Нафтогаза" из-за потери активов в Крыму выросли до 9 млрд долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 авг – РИА Новости. Убытки НАК "Нафтогаз Украины" из-за потери активов в Крыму выросли до более 9 миллиардов долларов, заявил на брифинге в воскресенье глава компании Юрий Витренко.
В июне прошлого года "Нафтогаз" подал в суд оценку убытков в 5,2 миллиарда долларов, а в начале текущего года заявил о намерении обновить оценку. В феврале "Нафтогаз" сообщил, что уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов.
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"Мы подали в суд, мы требуем сейчас уже с процентами больше 9 миллиардов долларов от РФ как компенсацию за невозможность использовать активы, которые размещены в оккупированном Крыму", - сказал Витренко.
Он отметил, что судебный процесс продолжается, сейчас речь идет об оценке ущерба. Ранее, по словам Витренко, были задержки в рассмотрении иска, связанные с пандемией коронавируса. "Мы надеемся, что в ближайшее время, а ближайшее время – это все равно, честно говоря, месяцы или год, мы ожидаем получить решение и потом взыскивать эти деньги с России", - сказал Витренко.
Москва не признает правомерность решений по искам компаний и банков Украины, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Минюст РФ указывает, что у принимающих их арбитражей нет юрисдикции на рассмотрение таких исков. Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.
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