https://ria.ru/20210822/naftogaz-1746768545.html

"Нафтогаз Украины" заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"

"Нафтогаз Украины" заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 22.08.2021

"Нафтогаз Украины" заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"

Украина рассматривает сохранение транзита газа из РФ в Европу как предохранитель от возможной войны с Россией, заявил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T19:03

2021-08-22T19:03

2021-08-22T19:06

экономика

киев

владимир путин

газпром

балтийское море

wintershall

юрий витренко

северный поток — 2

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КИЕВ, 22 авг - РИА Новости. Украина рассматривает сохранение транзита газа из РФ в Европу как предохранитель от возможной войны с Россией, заявил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран."Главная угроза, которая возникает из-за "Северного потока 2" - это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, вторжения военного РФ. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита (газа – ред.) через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого", - сказал Витренко.По его словам, при транзите газа через Украину и Россия, и Европа от него зависит, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого."Нафтогаз Украины" готов обсуждать с российским "Газпромом" вопрос продления контракта на транзит газа, но рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями, заявил на брифинге в воскресенье глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС."Мы настаиваем со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу… Потому что просто продление контракта с "Газпромом" не является достаточной гарантией. Но при этом мы говорим, и об этом говорила немецкая сторона, что действительно мы готовы вести разговор о продлении текущего контракта (с "Газпромом" – ред.) в дополнение к контрактам с европейскими компаниями", - сказал Витренко.Он отметил, что речь не идет о прекращении текущего контракта на транзит газа из России в Европу, а речь идет о том, что после 2024 года и "Газпром" может бронировать мощности для транзита газа через Украину. "Европейские компании по текущим контрактам должны изменить точки передачи газа и начать получать этот газ на границе Украины и России, бронируя мощности самостоятельно, но "Газпром", если он хочет какие-то дополнительные объёмы поставлять в Европу, он может это делать через украинскую ГТС", - сказал Витренко.Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд других европейских стран. Однако в конце июля США и Германия достигли ряда договоренностей, в том числе по "Северному потоку 2". Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа текущего года.

https://ria.ru/20210801/naftogaz-1743779899.html

https://ria.ru/20210724/gazprom-1742724908.html

https://ria.ru/20210724/gaz-1742712788.html

https://ria.ru/20210813/ukraina-1745532722.html

https://ria.ru/20210819/gazoprovod-1746338298.html

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экономика, киев, владимир путин, газпром, балтийское море, wintershall, юрий витренко, северный поток — 2, uniper, россия