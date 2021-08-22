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Новое оружие России
https://ria.ru/20210822/mukha-1746738609.html
Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях
Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях - РИА Новости, 22.08.2021
Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях
Малый беспилотный летательный аппарат "Муха" для разведки внутри помещений разработан сотрудниками военного технополиса "ЭРА" и представлен на выставке... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T12:44
2021-08-22T14:47
новое оружие россии
безопасность
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Малый беспилотный летательный аппарат "Муха" для разведки внутри помещений разработан сотрудниками военного технополиса "ЭРА" и представлен на выставке "Армия-2021".Особенностью "Мухи" является наличие углепластикового корпуса, который обеспечивает защиту винтов при столкновениях с предметами.На форуме "Армия-2021" технополис "ЭРА" презентовал разведывательные дроны, закамуфлированные под птиц.
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безопасность, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, форум "армия — 2021"
12:44 22.08.2021 (обновлено: 14:47 22.08.2021)
 
Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях

Сотрудники технополиса "ЭРА" показали на форуме "Армия" беспилотник "Муха" для разведки в помещениях

© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороныБеспилотный летательный аппарат "Муха"
Беспилотный летательный аппарат Муха - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны
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КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Малый беспилотный летательный аппарат "Муха" для разведки внутри помещений разработан сотрудниками военного технополиса "ЭРА" и представлен на выставке "Армия-2021".
"Разведывательный беспилотный летательный аппарат "Муха" предназначен для обследования опасных (недоступных) пространств в условиях помех (многочисленных препятствий), в том числе при потере дистанционного управления", - говорится в материалах на стенде технополиса.
Особенностью "Мухи" является наличие углепластикового корпуса, который обеспечивает защиту винтов при столкновениях с предметами.
На форуме "Армия-2021" технополис "ЭРА" презентовал разведывательные дроны, закамуфлированные под птиц.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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