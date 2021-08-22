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Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях

Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях - РИА Новости, 22.08.2021

Минобороны разработало беспилотник "Муха" для разведки в помещениях

Малый беспилотный летательный аппарат "Муха" для разведки внутри помещений разработан сотрудниками военного технополиса "ЭРА" и представлен на выставке... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T12:44

2021-08-22T12:44

2021-08-22T14:47

новое оружие россии

безопасность

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

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форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Малый беспилотный летательный аппарат "Муха" для разведки внутри помещений разработан сотрудниками военного технополиса "ЭРА" и представлен на выставке "Армия-2021".Особенностью "Мухи" является наличие углепластикового корпуса, который обеспечивает защиту винтов при столкновениях с предметами.На форуме "Армия-2021" технополис "ЭРА" презентовал разведывательные дроны, закамуфлированные под птиц.

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2021

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безопасность, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, форум "армия — 2021"