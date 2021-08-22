21:45 22.08.2021 (обновлено: 21:51 22.08.2021)
В МИД рассказали о лазейках в правилах ПАСЕ, используемых против России
Замглавы МИД Грушко рассказал о лазейках в правилах ПАСЕ, используемых против России
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничать с докладчиками ПАСЕ, но будет добиваться исправления географических и функциональных кренов в мониторинговой деятельности Совета Европы, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее в России побывали докладчики комиссии ПАСЕ по мониторингу: заместитель председателя ассамблеи Риа Омен-Рюйтен (Нидерланды) и член комиссии Аксель Шефер (Германия). Целью их визита был сбор информации в рамках мониторинговой процедуры в отношении России в части исполнении обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы. Предполагается, что доклад по итогам мониторинговой процедуры должен быть представлен до июня следующего года.
Как сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант", визит докладчиков ПАСЕ в Россию прошел нормально, в рабочем порядке. При этом замглавы МИД РФ отметил, что правила ПАСЕ таковы, что позволяют вставлять в доклад любые поправки, и, к сожалению, агрессивное большинство в ПАСЕ этим пользуется.
По мнению Грушко, из-за этого в конечном счете эти доклады приобретают такой вид, который не позволяет их использовать по назначению. Он добавил, что в целом же процедура странового мониторинга – давно устаревший инструмент, который неэффективен, поэтому давно пора переходить на тематический мониторинг по общим проблемам, например, по борьбе с наркотиками, который не должен исключать какие-либо государства.
"Это придало бы больший вес самим этим докладам. В любом случае страновый мониторинг не может превращаться в такую новогоднюю елку, на которую можно навешивать игрушки. Мы, конечно, продолжаем сотрудничать с докладчиками, но будем продолжать добиваться исправления географических и функциональных кренов мониторинговой деятельности Совета Европы", - сказал Грушко.