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В МИД рассказали о лазейках в правилах ПАСЕ, используемых против России
В МИД рассказали о лазейках в правилах ПАСЕ, используемых против России - РИА Новости, 22.08.2021
В МИД рассказали о лазейках в правилах ПАСЕ, используемых против России
Россия продолжает сотрудничать с докладчиками ПАСЕ, но будет добиваться исправления географических и функциональных кренов в мониторинговой деятельности Совета... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T21:45
2021-08-22T21:51
политика
парламентская ассамблея совета европы
нидерланды
германия
александр грушко
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничать с докладчиками ПАСЕ, но будет добиваться исправления географических и функциональных кренов в мониторинговой деятельности Совета Европы, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее в России побывали докладчики комиссии ПАСЕ по мониторингу: заместитель председателя ассамблеи Риа Омен-Рюйтен (Нидерланды) и член комиссии Аксель Шефер (Германия). Целью их визита был сбор информации в рамках мониторинговой процедуры в отношении России в части исполнении обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы. Предполагается, что доклад по итогам мониторинговой процедуры должен быть представлен до июня следующего года.Как сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант", визит докладчиков ПАСЕ в Россию прошел нормально, в рабочем порядке. При этом замглавы МИД РФ отметил, что правила ПАСЕ таковы, что позволяют вставлять в доклад любые поправки, и, к сожалению, агрессивное большинство в ПАСЕ этим пользуется.По мнению Грушко, из-за этого в конечном счете эти доклады приобретают такой вид, который не позволяет их использовать по назначению. Он добавил, что в целом же процедура странового мониторинга – давно устаревший инструмент, который неэффективен, поэтому давно пора переходить на тематический мониторинг по общим проблемам, например, по борьбе с наркотиками, который не должен исключать какие-либо государства."Это придало бы больший вес самим этим докладам. В любом случае страновый мониторинг не может превращаться в такую новогоднюю елку, на которую можно навешивать игрушки. Мы, конечно, продолжаем сотрудничать с докладчиками, но будем продолжать добиваться исправления географических и функциональных кренов мониторинговой деятельности Совета Европы", - сказал Грушко.
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политика, парламентская ассамблея совета европы, нидерланды, германия, александр грушко, россия
21:45 22.08.2021 (обновлено: 21:51 22.08.2021)
 
В МИД рассказали о лазейках в правилах ПАСЕ, используемых против России

Замглавы МИД Грушко рассказал о лазейках в правилах ПАСЕ, используемых против России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Грушко. Архивное фото
Александр Грушко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия продолжает сотрудничать с докладчиками ПАСЕ, но будет добиваться исправления географических и функциональных кренов в мониторинговой деятельности Совета Европы, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее в России побывали докладчики комиссии ПАСЕ по мониторингу: заместитель председателя ассамблеи Риа Омен-Рюйтен (Нидерланды) и член комиссии Аксель Шефер (Германия). Целью их визита был сбор информации в рамках мониторинговой процедуры в отношении России в части исполнении обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы. Предполагается, что доклад по итогам мониторинговой процедуры должен быть представлен до июня следующего года.
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Как сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант", визит докладчиков ПАСЕ в Россию прошел нормально, в рабочем порядке. При этом замглавы МИД РФ отметил, что правила ПАСЕ таковы, что позволяют вставлять в доклад любые поправки, и, к сожалению, агрессивное большинство в ПАСЕ этим пользуется.
По мнению Грушко, из-за этого в конечном счете эти доклады приобретают такой вид, который не позволяет их использовать по назначению. Он добавил, что в целом же процедура странового мониторинга – давно устаревший инструмент, который неэффективен, поэтому давно пора переходить на тематический мониторинг по общим проблемам, например, по борьбе с наркотиками, который не должен исключать какие-либо государства.
"Это придало бы больший вес самим этим докладам. В любом случае страновый мониторинг не может превращаться в такую новогоднюю елку, на которую можно навешивать игрушки. Мы, конечно, продолжаем сотрудничать с докладчиками, но будем продолжать добиваться исправления географических и функциональных кренов мониторинговой деятельности Совета Европы", - сказал Грушко.
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