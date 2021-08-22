https://ria.ru/20210822/mid-1746778273.html

Обсуждать Украину в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно, заявили в МИД

Обсуждать Украину в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2021

Обсуждать Украину в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно, заявили в МИД

Обсуждать с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО ситуацию на Украине бессмысленно, позиция альянса хорошо известна РФ, это ничего не даст, сказал замглавы МИД... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T21:16

2021-08-22T21:16

2021-08-22T21:18

в мире

оон

вена

франция

александр грушко

нато

обсе

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739925870_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80da363665e47c0e41f995081102ad2e.jpg

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обсуждать с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО ситуацию на Украине бессмысленно, позиция альянса хорошо известна РФ, это ничего не даст, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко."Это бессмысленно. Хотя бы по той простой причине, что все страны-члены НАТО дважды в неделю обсуждают украинский вопрос на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене (в рамках ОБСЕ - ред.) и потом на Постоянном совете (ОБСЕ). Дополнительное обсуждение этой темы в рамках Совета Россия - НАТО ничего не даст. Позиция НАТО по этому вопросу нам хорошо известна, она уже неоднократно в самых разных форматах озвучивалась представителями альянса", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".

https://ria.ru/20210819/tselostnost-1746377031.html

вена

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, вена, франция, александр грушко, нато, обсе, россия