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Обсуждать Украину в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно, заявили в МИД
Обсуждать Украину в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2021
Обсуждать Украину в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно, заявили в МИД
Обсуждать с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО ситуацию на Украине бессмысленно, позиция альянса хорошо известна РФ, это ничего не даст, сказал замглавы МИД... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T21:16
2021-08-22T21:16
2021-08-22T21:18
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Обсуждать с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО ситуацию на Украине бессмысленно, позиция альянса хорошо известна РФ, это ничего не даст, сказал замглавы МИД РФ Александр Грушко."Это бессмысленно. Хотя бы по той простой причине, что все страны-члены НАТО дважды в неделю обсуждают украинский вопрос на Форуме по сотрудничеству в области безопасности в Вене (в рамках ОБСЕ - ред.) и потом на Постоянном совете (ОБСЕ). Дополнительное обсуждение этой темы в рамках Совета Россия - НАТО ничего не даст. Позиция НАТО по этому вопросу нам хорошо известна, она уже неоднократно в самых разных форматах озвучивалась представителями альянса", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".
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в мире, оон, вена, франция, александр грушко, нато, обсе, россия
21:16 22.08.2021 (обновлено: 21:18 22.08.2021)
Обсуждать Украину в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: обсуждать Украину в рамках Совета Россия — НАТО бессмысленно