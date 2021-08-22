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НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Россией, заявили в МИД
НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 22.08.2021
НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Россией, заявили в МИД
НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Россией, в том числе по Афганистану, а цену за эту геополитическую игру пришлось заплатить афганцам, сказал... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T21:03
2021-08-22T21:14
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
александр грушко
нато
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Россией, в том числе по Афганистану, а цену за эту геополитическую игру пришлось заплатить афганцам, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко."Да, альянс разрушил все форматы сотрудничества, в том числе по Афганистану. Цену за эту геополитическую игру, ничего общего не имеющею с интересами безопасности, в итоге пришлось заплатить афганцам", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, александр грушко, нато, цены на нефть, россия
21:03 22.08.2021 (обновлено: 21:14 22.08.2021)
 
НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Россией, заявили в МИД

Замминистра иностранных дел Грушко: НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Россией

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. НАТО разрушил все форматы сотрудничества с Россией, в том числе по Афганистану, а цену за эту геополитическую игру пришлось заплатить афганцам, сказал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Да, альянс разрушил все форматы сотрудничества, в том числе по Афганистану. Цену за эту геополитическую игру, ничего общего не имеющею с интересами безопасности, в итоге пришлось заплатить афганцам", - сказал Грушко в интервью газете "Коммерсант".
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Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреКабул (город)ТалибанАфганистанАлександр ГрушкоНАТОЦены на нефтьРоссия
 
 
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