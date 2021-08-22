https://ria.ru/20210822/merkel-1746753361.html

Меркель рассказала, когда Европа перестанет зависеть от поставок газа

Меркель рассказала, когда Европа перестанет зависеть от поставок газа - РИА Новости, 22.08.2021

Меркель рассказала, когда Европа перестанет зависеть от поставок газа

Европа через 25 лет перестанет зависеть от импорта газа, в том числе из России, заявила канцлер Германия Ангела Меркель, которая в воскресенье прибыла в Киев с... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T15:46

2021-08-22T15:46

2021-08-22T15:46

в мире

европа

ангела меркель

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БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости. Европа через 25 лет перестанет зависеть от импорта газа, в том числе из России, заявила канцлер Германия Ангела Меркель, которая в воскресенье прибыла в Киев с официальным однодневным визитом."Самое позднее через 25 лет газ из России в Европу не будет экспортироваться вовсе или в сильно меньших объемах. Украина должна готовиться к этому - к тому, что Европа будет значительно более независимой от (поставок) газа. Украина, как и другие страны, должна понимать, что делать, когда это произойдет. Например, можно сотрудничать по водороду. Но такой проект нужно развивать пошагово, в 2024 году он не сможет заменить газ", - заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20210822/merkel-1746752389.html

европа

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в мире, европа, ангела меркель