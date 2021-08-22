https://ria.ru/20210822/mentalnye-1746750876.html
Советник министра обороны России рассказал о новом типе войны
Советник министра обороны России рассказал о новом типе войны - РИА Новости, 22.08.2021
Советник министра обороны России рассказал о новом типе войны
Новый тип войн - ментальные - становится сегодня важнейшим инструментом межгосударственного противоборства, заявил в воскресенье на конференции советник... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T15:16
2021-08-22T15:16
2021-08-22T15:23
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540841_0:142:3078:1873_1920x0_80_0_0_a8f723b43f0674b159d4dd31f3dd3524.jpg
КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Новый тип войн - ментальные - становится сегодня важнейшим инструментом межгосударственного противоборства, заявил в воскресенье на конференции советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий."В настоящее время инструменты ведения войны и соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов межгосударственного противоборства изменяется настолько, что можно констатировать возникновение нового типа войны - ментальной войны. И эта война уже идёт", - сказал Ильницкий.По его словам, "эта война началась далеко не сегодня и даже не вчера, но оформилась как важнейший инструмент и тип глобального противоборства именно в наши дни". "Цель войны нового типа - уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. Ментальные войны ведутся без объявления, последствия их проявляются хоть и не сразу, но необратимо. Им присущи стратегические и оперативные цели, определенные этапы и технологии реализации. Причём это весьма тонкие технологии, предназначенные для влияния как на определенные персоны, так и на массы людей", - отметил Ильницкий.Говоря об информационной составляющей ментальной войны, он подчеркнул, что это перезагрузка (переформатирование) информационного поля, поля знаний, фактов и сведений. "Борьба за историю - один из главных фронтов этой войны", - полагает Ильницкий. Психоэмоциональная составляющая ментальной войны, по его оценке, представляет не меньшую угрозу, поскольку основана на манипуляции сознанием, настроениями и эмоциями, когда индивидууму, группам людей и обществу в целом опосредованно внедряются нужные настроения, оценки, мнения, принимаемые людьми неосознанно, без понимания сути."Таким образом, в ментальной войне информационное пространство тотально заполняется "чуждым" нашей культуре и традициям контентом, дезориентируя людей, смещая приоритеты развития и цивилизационные основы общества. С использованием технологий ИИ ведется манипулирование общественным сознанием как на уровне смысла, так и на уровне эмоций, осуществляется воздействие и на разум, и на подсознание", - сказал Ильницкий.По его словам, "российские культура, традиции, убеждения и мировоззрение людей выступают главным призом ментальной войны против нас". "Проблема современной России не только в экономической зависимости от внешнего мира, но и в ментальном заражении чуждыми смыслами. Для нашего де-идеологизированного, разобщенного пост-ковидного общества, где элита во многом утратила волю и доверие, - ментальная война, ведущаяся против России с использованием, в том числе, технологий ИИ, является самым опасным типом "холодной войны"", - отметил советник министра обороны России.
https://ria.ru/20210325/ssha-1602735487.html
https://ria.ru/20210330/ssha-1603481759.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540841_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_58ac7534c2f50bbb2bb6412c1b863dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия
15:16 22.08.2021 (обновлено: 15:23 22.08.2021)
Советник министра обороны России рассказал о новом типе войны
Советник министра обороны России Ильницкий: ментальные войны становятся важным инструментом борьбы
КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости.
Новый тип войн - ментальные - становится сегодня важнейшим инструментом межгосударственного противоборства, заявил в воскресенье на конференции советник министра обороны РФ
Андрей Ильницкий.
"В настоящее время инструменты ведения войны и соперничества мирного времени схожи до степени смешения. Спектр угроз и способов межгосударственного противоборства изменяется настолько, что можно констатировать возникновение нового типа войны - ментальной войны. И эта война уже идёт", - сказал Ильницкий.
По его словам, "эта война началась далеко не сегодня и даже не вчера, но оформилась как важнейший инструмент и тип глобального противоборства именно в наши дни". "Цель войны нового типа - уничтожение самосознания, изменение ментальной, цивилизационной основы общества противника. Ментальные войны ведутся без объявления, последствия их проявляются хоть и не сразу, но необратимо. Им присущи стратегические и оперативные цели, определенные этапы и технологии реализации. Причём это весьма тонкие технологии, предназначенные для влияния как на определенные персоны, так и на массы людей", - отметил Ильницкий.
Говоря об информационной составляющей ментальной войны, он подчеркнул, что это перезагрузка (переформатирование) информационного поля, поля знаний, фактов и сведений. "Борьба за историю - один из главных фронтов этой войны", - полагает Ильницкий. Психоэмоциональная составляющая ментальной войны, по его оценке, представляет не меньшую угрозу, поскольку основана на манипуляции сознанием, настроениями и эмоциями, когда индивидууму, группам людей и обществу в целом опосредованно внедряются нужные настроения, оценки, мнения, принимаемые людьми неосознанно, без понимания сути.
"Таким образом, в ментальной войне информационное пространство тотально заполняется "чуждым" нашей культуре и традициям контентом, дезориентируя людей, смещая приоритеты развития и цивилизационные основы общества. С использованием технологий ИИ ведется манипулирование общественным сознанием как на уровне смысла, так и на уровне эмоций, осуществляется воздействие и на разум, и на подсознание", - сказал Ильницкий.
По его словам, "российские культура, традиции, убеждения и мировоззрение людей выступают главным призом ментальной войны против нас". "Проблема современной России не только в экономической зависимости от внешнего мира, но и в ментальном заражении чуждыми смыслами. Для нашего де-идеологизированного, разобщенного пост-ковидного общества, где элита во многом утратила волю и доверие, - ментальная война, ведущаяся против России
с использованием, в том числе, технологий ИИ, является самым опасным типом "холодной войны"", - отметил советник министра обороны России.