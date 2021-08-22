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При стрельбе в Марселе погибли три человека
При стрельбе в Марселе погибли три человека - РИА Новости, 22.08.2021
При стрельбе в Марселе погибли три человека
Три человека убиты в результате стрельбы в Марселе в ночь с субботу на воскресенье, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T11:52
2021-08-22T11:52
2021-08-22T11:52
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марсель
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ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Три человека убиты в результате стрельбы в Марселе в ночь с субботу на воскресенье, сообщает телеканал BFMTV.Первая перестрелка произошла около полуночи в 14-м округе Марселя, были убиты два человека. На месте были найдены гильзы калибром 7.62 и 9 мм. Полиция начала расследования.В четвёртом округе Марселя был убит мужчина. Его похитили и стреляли в него. Затем похитители подожгли машину, в которой он находился.
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в мире, происшествия, марсель, франция
При стрельбе в Марселе погибли три человека
Телеканал BFMTV: три человека погибли в результате стрельбы в Марселе