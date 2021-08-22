https://ria.ru/20210822/marsel-1746735766.html

При стрельбе в Марселе погибли три человека

При стрельбе в Марселе погибли три человека - РИА Новости, 22.08.2021

При стрельбе в Марселе погибли три человека

Три человека убиты в результате стрельбы в Марселе в ночь с субботу на воскресенье, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T11:52

2021-08-22T11:52

2021-08-22T11:52

в мире

происшествия

марсель

франция

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ПАРИЖ, 22 авг - РИА Новости. Три человека убиты в результате стрельбы в Марселе в ночь с субботу на воскресенье, сообщает телеканал BFMTV.Первая перестрелка произошла около полуночи в 14-м округе Марселя, были убиты два человека. На месте были найдены гильзы калибром 7.62 и 9 мм. Полиция начала расследования.В четвёртом округе Марселя был убит мужчина. Его похитили и стреляли в него. Затем похитители подожгли машину, в которой он находился.

https://ria.ru/20210818/strelba-1746184758.html

марсель

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, марсель, франция