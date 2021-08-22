https://ria.ru/20210822/makarov-1746748180.html

Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса

Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости, 22.08.2021

Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса

Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на 2022 год на... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:41

2021-08-22T14:41

2021-08-22T14:53

экономика

единая россия

владимир путин

андрей макаров

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на 2022 год на проверки малого бизнеса.Он обратил внимание, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжело, так как у него нет запасов. Сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, но не в полном объеме, обратил внимание депутат.Он также попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.

https://ria.ru/20210628/msp-1738838725.html

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экономика, единая россия, владимир путин, андрей макаров, россия