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Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости, 22.08.2021
Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на 2022 год на... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:41
2021-08-22T14:53
экономика
единая россия
владимир путин
андрей макаров
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на 2022 год на проверки малого бизнеса.Он обратил внимание, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжело, так как у него нет запасов. Сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, но не в полном объеме, обратил внимание депутат.Он также попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.
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экономика, единая россия, владимир путин, андрей макаров, россия
14:41 22.08.2021 (обновлено: 14:53 22.08.2021)
 
Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса

Депутат Макаров на встрече с Путиным предложил установить мораторий на проверки бизнеса на 2022 год

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на 2022 год на проверки малого бизнеса.
Он обратил внимание, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжело, так как у него нет запасов. Сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, но не в полном объеме, обратил внимание депутат.
"Мы предложили бы, тут просим вашей поддержки, на 2022 год установить мораторий на проверки, плановые проверки малого бизнеса", - сказал Макаров.
Он также попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 00:54
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ЭкономикаЕдиная РоссияВладимир ПутинАндрей МакаровРоссия
 
 
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