https://ria.ru/20210822/makarov-1746748180.html
Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса - РИА Новости, 22.08.2021
Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на 2022 год на... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:41
2021-08-22T14:41
2021-08-22T14:53
экономика
единая россия
владимир путин
андрей макаров
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Макаров на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями партии "Единая Россия" предложил установить мораторий на 2022 год на проверки малого бизнеса.Он обратил внимание, что малому бизнесу пришлось наиболее тяжело, так как у него нет запасов. Сейчас малый бизнес начинает восстанавливаться, но не в полном объеме, обратил внимание депутат.Он также попросил максимально ускорить работу по свободному доступу к цифровым сервисам для малого бизнеса.
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экономика, единая россия, владимир путин, андрей макаров, россия
14:41 22.08.2021 (обновлено: 14:53 22.08.2021)
Депутат Макаров предложил установить мораторий на проверки бизнеса
Депутат Макаров на встрече с Путиным предложил установить мораторий на проверки бизнеса на 2022 год