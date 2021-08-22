https://ria.ru/20210822/lnr-1746756276.html

США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева, заявили в ЛНР

США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.08.2021

США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева, заявили в ЛНР

США и ЕС полностью определяют внешнюю политику официального Киева, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:25

2021-08-22T16:25

2021-08-22T16:26

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ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. США и ЕС полностью определяют внешнюю политику официального Киева, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости."Спустя 30 лет после распада Советского Союза и провозглашения себя независимой сейчас Украина реально зависит от Европейского союза, и не просто от его денег, а от его указаний, и, конечно, от американцев, которые плотно взяли на себя управление и контроль над такими важнейшими органами любого государства, как правоохранительная и судебная система, а также над внешней политикой", - рассказала представитель ЛНР.Кобцева подчеркнула, что при этом Киев находится в перманентной зависимости от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и других западных кредиторов. Она уточнила, что государственный долг Украины уже пересек отметку в 90 миллиардов долларов, а в 2013-м году он составлял около 20 миллиардов."Сравнение внешнего государственного долга Украины и ее золотовалютных резервов дает и вовсе печальную картину. Внешний госдолг в последние годы хронически опережает валютные резервы Украины, и на 30 июня 2021 он перекрывался ими лишь на 52,2%.", - пояснила Кобцева.Представитель ЛНР подчеркнула, что за годы независимости Украина сменила шесть президентов, "развалила почти всю высокотехнологичную промышленность, распилила и распродала флот, а также крепко завязла в гражданской войне"."За три десятка лет Украина показала самый низкий результат развития из всех стран бывшего СССР, а тяжестью своих нынешних проблем затмила даже беды государств Средней Азии", - дополнила собеседник агентства.

https://ria.ru/20210817/obvinenie-1746147744.html

https://ria.ru/20210812/ogon-1745472987.html

сша

донецкая народная республика

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в мире, сша, оон, мвф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ольга кобцева