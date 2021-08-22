16:25 22.08.2021 (обновлено: 16:26 22.08.2021)
США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР Кобцева: США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева
© Фото : Виталий РомасПредставитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева
© Фото : Виталий Ромас
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. США и ЕС полностью определяют внешнюю политику официального Киева, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости.
"Спустя 30 лет после распада Советского Союза и провозглашения себя независимой сейчас Украина реально зависит от Европейского союза, и не просто от его денег, а от его указаний, и, конечно, от американцев, которые плотно взяли на себя управление и контроль над такими важнейшими органами любого государства, как правоохранительная и судебная система, а также над внешней политикой", - рассказала представитель ЛНР.
17 августа, 21:13ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете
"Сравнение внешнего государственного долга Украины и ее золотовалютных резервов дает и вовсе печальную картину. Внешний госдолг в последние годы хронически опережает валютные резервы Украины, и на 30 июня 2021 он перекрывался ими лишь на 52,2%.", - пояснила Кобцева.
Представитель ЛНР подчеркнула, что за годы независимости Украина сменила шесть президентов, "развалила почти всю высокотехнологичную промышленность, распилила и распродала флот, а также крепко завязла в гражданской войне".
"За три десятка лет Украина показала самый низкий результат развития из всех стран бывшего СССР, а тяжестью своих нынешних проблем затмила даже беды государств Средней Азии", - дополнила собеседник агентства.
12 августа, 13:35В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков