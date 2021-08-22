Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210822/lnr-1746756276.html
США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева, заявили в ЛНР
США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева, заявили в ЛНР - РИА Новости, 22.08.2021
США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева, заявили в ЛНР
США и ЕС полностью определяют внешнюю политику официального Киева, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T16:25
2021-08-22T16:26
в мире
сша
оон
мвф
донецкая народная республика
луганская народная республика
ольга кобцева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155684/08/1556840849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8b5d43815dd004c7767201fdac9bd612.jpg
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. США и ЕС полностью определяют внешнюю политику официального Киева, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости."Спустя 30 лет после распада Советского Союза и провозглашения себя независимой сейчас Украина реально зависит от Европейского союза, и не просто от его денег, а от его указаний, и, конечно, от американцев, которые плотно взяли на себя управление и контроль над такими важнейшими органами любого государства, как правоохранительная и судебная система, а также над внешней политикой", - рассказала представитель ЛНР.Кобцева подчеркнула, что при этом Киев находится в перманентной зависимости от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и других западных кредиторов. Она уточнила, что государственный долг Украины уже пересек отметку в 90 миллиардов долларов, а в 2013-м году он составлял около 20 миллиардов."Сравнение внешнего государственного долга Украины и ее золотовалютных резервов дает и вовсе печальную картину. Внешний госдолг в последние годы хронически опережает валютные резервы Украины, и на 30 июня 2021 он перекрывался ими лишь на 52,2%.", - пояснила Кобцева.Представитель ЛНР подчеркнула, что за годы независимости Украина сменила шесть президентов, "развалила почти всю высокотехнологичную промышленность, распилила и распродала флот, а также крепко завязла в гражданской войне"."За три десятка лет Украина показала самый низкий результат развития из всех стран бывшего СССР, а тяжестью своих нынешних проблем затмила даже беды государств Средней Азии", - дополнила собеседник агентства.
https://ria.ru/20210817/obvinenie-1746147744.html
https://ria.ru/20210812/ogon-1745472987.html
сша
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155684/08/1556840849_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e550b004111a7c6acc89e4f66f4a57ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, оон, мвф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ольга кобцева
16:25 22.08.2021 (обновлено: 16:26 22.08.2021)
 
США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР Кобцева: США и ЕС полностью определяют внешнюю политику Киева

© Фото : Виталий РомасПредставитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© Фото : Виталий Ромас
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 авг - РИА Новости. США и ЕС полностью определяют внешнюю политику официального Киева, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости.
"Спустя 30 лет после распада Советского Союза и провозглашения себя независимой сейчас Украина реально зависит от Европейского союза, и не просто от его денег, а от его указаний, и, конечно, от американцев, которые плотно взяли на себя управление и контроль над такими важнейшими органами любого государства, как правоохранительная и судебная система, а также над внешней политикой", - рассказала представитель ЛНР.
Кобцева подчеркнула, что при этом Киев находится в перманентной зависимости от кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и других западных кредиторов. Она уточнила, что государственный долг Украины уже пересек отметку в 90 миллиардов долларов, а в 2013-м году он составлял около 20 миллиардов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 21:13
ЛНР обвинила Украину в нарушении принципов Декларации о суверенитете
"Сравнение внешнего государственного долга Украины и ее золотовалютных резервов дает и вовсе печальную картину. Внешний госдолг в последние годы хронически опережает валютные резервы Украины, и на 30 июня 2021 он перекрывался ими лишь на 52,2%.", - пояснила Кобцева.
Представитель ЛНР подчеркнула, что за годы независимости Украина сменила шесть президентов, "развалила почти всю высокотехнологичную промышленность, распилила и распродала флот, а также крепко завязла в гражданской войне".
"За три десятка лет Украина показала самый низкий результат развития из всех стран бывшего СССР, а тяжестью своих нынешних проблем затмила даже беды государств Средней Азии", - дополнила собеседник агентства.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 13:35
В ЛНР открыли ответный огонь по позициям украинских силовиков
 
В миреСШАООНМВФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОльга Кобцева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02В МИД оценили угрозу отключения России от SWIFT
05:57Стоимость биткоина превысила 50 тысяч долларов
05:08В МИД оценили возможность признания талибов властями Афганистана
04:15Врач рассказала, кому нельзя есть рис
04:14Во Владивостоке во время шторма погиб один человек
04:10Диетолог рассказала, как правильно есть дыню
04:05"Роскосмос" планирует отправить на орбиту еще двух космических туристов
03:47Politico заявил о "попытке" Зеленского помешать саммиту Путина и Меркель
03:38Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
03:25В Совфеде выступили за ограничение сбора данных россиян в магазинах
03:17Безопасность орбиты российской космической станции хотят проверить на мышах
03:13Биохимик назвала признаки "плохой" воды из-под крана
03:12На ВЭФ-2021 представят Aurus на водородном топливе
03:08Глава ВПК рассказал о расширении экспорта бронеавтомобилей "Тигр"
03:02Премьер Словении заявил об отсутствии консенсуса по Афганистану в ЕС
03:00Названы популярные способы обмана покупателей при просмотре квартиры
02:47В корпорации Pemex раскрыли подробности взрыва на морской платформе
02:44СМИ: Джонсон попросит Байдена отсрочить вывод войск из Афганистана
02:12Юрист объяснил, почему за вами следят в магазинах
02:10Врач назвал способ замедлить мутации коронавируса
Лента новостейМолния