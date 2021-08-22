https://ria.ru/20210822/lavrov-1746747345.html

Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров

Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров - РИА Новости, 22.08.2021

Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров

Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T14:30

2021-08-22T14:30

2021-08-22T14:30

владимир путин

единая россия

сергей лавров

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече с президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия"."Мы готовим целый ряд предложений, который касается в том числе и защиты языковых, культурных и прочих прав наших соотечественников. Эти задачи актуальны не только для дальнего зарубежья, но и для нашего ближайшего окружения с учетом тревожных тенденций, которые в ряде из этих стран в последнее время проявились", - добавил министр.По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.

https://ria.ru/20210820/lavrov-1746608922.html

https://ria.ru/20210822/lavrov-1746744646.html

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владимир путин, единая россия, сергей лавров, здоровье - общество, россия