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Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров - РИА Новости, 22.08.2021
Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров
Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T14:30
2021-08-22T14:30
владимир путин
единая россия
сергей лавров
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече с президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия"."Мы готовим целый ряд предложений, который касается в том числе и защиты языковых, культурных и прочих прав наших соотечественников. Эти задачи актуальны не только для дальнего зарубежья, но и для нашего ближайшего окружения с учетом тревожных тенденций, которые в ряде из этих стран в последнее время проявились", - добавил министр.По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.
https://ria.ru/20210820/lavrov-1746608922.html
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владимир путин, единая россия, сергей лавров, здоровье - общество, россия
14:30 22.08.2021
 
Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, заявил Лавров

Глава МИД Сергей Лавров: Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Россия готовит меры по защите соотечественников за рубежом, в том числе в ближнем зарубежье, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы сейчас уделяем этому повышенное внимание в самых разных смыслах. Они искренне заинтересованы в том, чтобы использовать свой потенциал в странах, где они проживают, для того чтобы отстаивать память о Великой Отечественной, Второй мировой войне", - сказал Лавров на встрече с президента Владимира Путина с членами партии "Единая Россия".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время рабочей поездки в Ростовскую область
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"Мы готовим целый ряд предложений, который касается в том числе и защиты языковых, культурных и прочих прав наших соотечественников. Эти задачи актуальны не только для дальнего зарубежья, но и для нашего ближайшего окружения с учетом тревожных тенденций, которые в ряде из этих стран в последнее время проявились", - добавил министр.
По его словам, "обо всем этом мы рассчитываем поговорить" на запланированном на октябрь этого года очередном Всемирном конгрессе российских соотечественников, который, как ожидается, пройдет с участием президента РФ.
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