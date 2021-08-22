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XX Koktebel Jazz Party пройдет в Крыму в 2022 году

XX Koktebel Jazz Party пройдет в Крыму в 2022 году - РИА Новости, 22.08.2021

XX Koktebel Jazz Party пройдет в Крыму в 2022 году

Двадцатый Koktebel Jazz Party состоится в Коктебеле во второй половине августа 2022 года, сказал в начале третьего дня фестиваля его основатель Дмитрий Киселев. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T20:36

2021-08-22T20:36

2021-08-22T20:36

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общество

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республика крым

koktebel jazz party — 2021

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Двадцатый Koktebel Jazz Party состоится в Коктебеле во второй половине августа 2022 года, сказал в начале третьего дня фестиваля его основатель Дмитрий Киселев."Мы продолжаем наш полет. Приходите на следующий год, надеюсь, что он будет легче с COVID, но даже если нет, то у нас есть опыт этого года, который является залогом того, что двадцатый фестиваль в следующем году будет. Это вторая половина августа. Мы пока не решили, какие это числа – там два последних уикенда. Будем рулить, следите за нашим сайтом", - сказал Киселев со сцены фестиваля.Он поблагодарил главу Крыма Сергея Аксенова за выданное разрешение на проведение фестиваля в этом году, отметив, что все необходимые антиковидные меры строго соблюдались.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party проходит в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку требуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Артисты и ВИП-гости, а также персонал фестиваля и представители СМИ также должны предоставить один из необходимых документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител либо отрицательный ПЦР-тест.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году проходят в новом формате: выступления музыкантов доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов ограничено.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), известный инновационной техникой игры бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк (США), один из лучших баритон-саксофонистов последнего десятилетия Гэри Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Берчвуд (США).

https://ria.ru/20210822/dzhaz-1746729177.html

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общество, коктебель, республика крым, koktebel jazz party — 2021