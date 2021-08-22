https://ria.ru/20210822/krym-1746760603.html

Крымские силачи сдвинули руками 22-тонный самолет

Крымские силачи сдвинули руками 22-тонный самолет - РИА Новости, 22.08.2021

Крымские силачи сдвинули руками 22-тонный самолет

Крымские силачи Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили рекорд России в буксировке самолета Ан-26, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T17:18

2021-08-22T17:18

2021-08-22T19:56

ан-26

книга рекордов россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/16/1746771547_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d2ffb37388d0f104456fe9ff1bf0b564.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Крымские силачи Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили рекорд России в буксировке самолета Ан-26, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Симферополь Михаил Никифоров.Рекорд приурочили ко Дню Флага России и 85-летию крымской воздушной гавани.Мероприятие организовало спортивно-патриотическое богатырское движение "Сильнейшая нация мира". Силачи переместили самолет руками за канат в положении сидя. Это самый сложный способ буксировки крупногабаритной техники.Достижение зарегистрировал эксперт "Книги рекордов России" Михаил Паллер.

https://ria.ru/20210822/flag-1746501366.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силачи тянут самолет весом более 20 тонн Крымские силачи Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили рекорд России в буксировке самолета Ан-26 весом более 20 тонн, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Симферополь" Михаил Никифоров. 2021-08-22T17:18 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ан-26, книга рекордов россии, россия