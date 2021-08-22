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Крымские силачи сдвинули руками 22-тонный самолет
Крымские силачи сдвинули руками 22-тонный самолет - РИА Новости, 22.08.2021
Крымские силачи сдвинули руками 22-тонный самолет
Крымские силачи Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили рекорд России в буксировке самолета Ан-26, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта... РИА Новости, 22.08.2021
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ан-26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Крымские силачи Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили рекорд России в буксировке самолета Ан-26, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Симферополь Михаил Никифоров.Рекорд приурочили ко Дню Флага России и 85-летию крымской воздушной гавани.Мероприятие организовало спортивно-патриотическое богатырское движение "Сильнейшая нация мира". Силачи переместили самолет руками за канат в положении сидя. Это самый сложный способ буксировки крупногабаритной техники.Достижение зарегистрировал эксперт "Книги рекордов России" Михаил Паллер.
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РИА Новости
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353
60
Силачи тянут самолет весом более 20 тонн
Крымские силачи Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили рекорд России в буксировке самолета Ан-26 весом более 20 тонн, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Симферополь" Михаил Никифоров.
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ан-26, книга рекордов россии, россия
17:18 22.08.2021 (обновлено: 19:56 22.08.2021)
 
Крымские силачи сдвинули руками 22-тонный самолет

Крымские силачи Исматиллаев и Сороколетов сдвинули руками 22-тонный самолет Ан-26 в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Крымские силачи Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов установили рекорд России в буксировке самолета Ан-26, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Симферополь Михаил Никифоров.
"Джамшид Исматиллаев и Егор Сороколетов протянули руками 22-тонный самолет Ан-26 на девять метров за 41 секунду", — добавил собеседник агентства.
Рекорд приурочили ко Дню Флага России и 85-летию крымской воздушной гавани.
Мероприятие организовало спортивно-патриотическое богатырское движение "Сильнейшая нация мира". Силачи переместили самолет руками за канат в положении сидя. Это самый сложный способ буксировки крупногабаритной техники.
Достижение зарегистрировал эксперт "Книги рекордов России" Михаил Паллер.
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