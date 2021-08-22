16:27 22.08.2021 (обновлено: 23:47 22.08.2021)
Президент Эстонии посетила КПП на границе с Крымом
Президент Эстонии Кальюлайд и глава сената парламента Чехии посетили КПП на границе с Крымом
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Эстонии К. Кальюлайд
КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чехии Милош Выстрчил посетили контрольно-пропускной пункт "Чонгар" на границе с Крымом, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
"Мероприятия, связанные с проведением учредительного саммита "Крымской платформы", можно считать начатыми. Сегодня КПВВ "Чонгар" на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым и города Севастополя посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил. Самый высокий уровень внимания наших международных партнеров к вопросу деоккупации и реинтеграции Крыма. Уже завтра в Киеве состоится учредительный саммит "Крымской платформы", — написал Кориневич на своей странице в Facebook.
В Киеве 23 августа по инициативе Украины пройдет саммит "Крымская платформа". На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
21 августа, 21:23Украинские пограничники начали копать рвы на границе с Россией