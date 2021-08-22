https://ria.ru/20210822/krym-1746756475.html

Президент Эстонии посетила КПП на границе с Крымом

Президент Эстонии посетила КПП на границе с Крымом - РИА Новости, 22.08.2021

Президент Эстонии посетила КПП на границе с Крымом

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чехии Милош Выстрчил посетили контрольно-пропускной пункт "Чонгар" на границе с Крымом,... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T16:27

2021-08-22T16:27

2021-08-22T23:47

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КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чехии Милош Выстрчил посетили контрольно-пропускной пункт "Чонгар" на границе с Крымом, сообщил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич."Мероприятия, связанные с проведением учредительного саммита "Крымской платформы", можно считать начатыми. Сегодня КПВВ "Чонгар" на админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым и города Севастополя посетили президент Эстонии Керсти Кальюлайд и председатель сената парламента Чешской Республики Милош Выстрчил. Самый высокий уровень внимания наших международных партнеров к вопросу деоккупации и реинтеграции Крыма. Уже завтра в Киеве состоится учредительный саммит "Крымской платформы", — написал Кориневич на своей странице в Facebook.В Киеве 23 августа по инициативе Украины пройдет саммит "Крымская платформа". На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. Как заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210821/ukraina-1746703956.html

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в мире, эстония, парламент чехии, мид украины