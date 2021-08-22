https://ria.ru/20210822/krym-1746729681.html

В Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы"

В Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы" - РИА Новости, 22.08.2021

В Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы"

Инициативу Украины по проведению международного саммита "Крымская платформа" в будущем ждут два пессимистичных сценария, согласно которым проект либо... РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T10:43

2021-08-22T10:43

2021-08-22T12:40

в мире

республика крым

верховный совет крыма

владимир бобков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Инициативу Украины по проведению международного саммита "Крымская платформа" в будущем ждут два пессимистичных сценария, согласно которым проект либо девальвируется в процессе, либо его участники изначально займут пассивную позицию, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".По его словам, вряд ли стоит ожидать жесткой последовательной позиции западных стран в крымском вопросе."Даже если она и будет на первых порах, то со временем, вне всякого сомнения, она сойдет на нет", — сказал вице-спикер.

https://ria.ru/20210821/krym-1746707118.html

республика крым

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в мире, республика крым, верховный совет крыма, владимир бобков