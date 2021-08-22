10:43 22.08.2021 (обновлено: 12:40 22.08.2021)
В Крыму спрогнозировали будущее "Крымской платформы"
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков назвал два варианта будущего "Крымской платформы"
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкВид на район "Профессорский уголок" города Алушта на закате
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Инициативу Украины по проведению международного саммита "Крымская платформа" в будущем ждут два пессимистичных сценария, согласно которым проект либо девальвируется в процессе, либо его участники изначально займут пассивную позицию, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации. Глава МИД России Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
"Если прогнозировать содержательную часть этого мероприятия, то возможны два сценария. Первый, и он наиболее вероятный, что в процессе работы эта платформа просто девальвируется и причина тому очевидна: постепенная утрата интереса США к Украине. Второй сценарий также пессимистичный для Украины, когда страны, которые привлечены к участию, изначально займут пассивную позицию и ограничатся исключительно декларативными действиями и заявлениями", — сказал Бобков.
По его словам, вряд ли стоит ожидать жесткой последовательной позиции западных стран в крымском вопросе.
"Даже если она и будет на первых порах, то со временем, вне всякого сомнения, она сойдет на нет", — сказал вице-спикер.