https://ria.ru/20210822/krym-1746721328.html

Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции

Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции - РИА Новости, 22.08.2021

Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции

Гендиректор МИА "Россия сегодня", основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции для писателей и художников. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T08:11

2021-08-22T08:11

2021-08-22T12:13

культура

коктебель

оон

севастополь

владимир путин

дмитрий киселев

россия

koktebel jazz party — 2021

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня", основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции для писателей и художников."В Крыму бездонные возможности. Нужно строить арт-резиденции, приглашая сюда писателей, художников, для того чтобы они этот удивительный Крым описывали в картинах, литературных произведениях. Крым, конечно же, ответит сторицей. Люди, которые творят здесь, они подзаряжаются Крымом. Это важно почувствовать всем. Приезжайте в Крым. Это наше родное. Подумаете о том, что вы можете сделать для Крыма", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Киселева, Крым — это благодатное место, где можно развивать спорт, проводить фестивали, снимать кино, отдыхать, познавать российскую историю, строить яхтенные марины.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа и продлится до воскресенья включительно.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210821/dzhaz-1746659197.html

https://ria.ru/20210821/koktebeljazzparty-1746644148.html

коктебель

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коктебель, оон, севастополь, владимир путин, дмитрий киселев, россия, koktebel jazz party — 2021