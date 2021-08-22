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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210822/krym-1746721328.html
Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции
Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции - РИА Новости, 22.08.2021
Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции
Гендиректор МИА "Россия сегодня", основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции для писателей и художников. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T08:11
2021-08-22T12:13
культура
коктебель
оон
севастополь
владимир путин
дмитрий киселев
россия
koktebel jazz party — 2021
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня", основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции для писателей и художников."В Крыму бездонные возможности. Нужно строить арт-резиденции, приглашая сюда писателей, художников, для того чтобы они этот удивительный Крым описывали в картинах, литературных произведениях. Крым, конечно же, ответит сторицей. Люди, которые творят здесь, они подзаряжаются Крымом. Это важно почувствовать всем. Приезжайте в Крым. Это наше родное. Подумаете о том, что вы можете сделать для Крыма", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Киселева, Крым — это благодатное место, где можно развивать спорт, проводить фестивали, снимать кино, отдыхать, познавать российскую историю, строить яхтенные марины.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа и продлится до воскресенья включительно.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20210821/dzhaz-1746659197.html
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коктебель, оон, севастополь, владимир путин, дмитрий киселев, россия, koktebel jazz party — 2021
08:11 22.08.2021 (обновлено: 12:13 22.08.2021)
 
Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму
Генеральный директор МИА Россия сегодня, основатель Международного фестиваля Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев на открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня", основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев предложил построить в Крыму арт-резиденции для писателей и художников.
"В Крыму бездонные возможности. Нужно строить арт-резиденции, приглашая сюда писателей, художников, для того чтобы они этот удивительный Крым описывали в картинах, литературных произведениях. Крым, конечно же, ответит сторицей. Люди, которые творят здесь, они подзаряжаются Крымом. Это важно почувствовать всем. Приезжайте в Крым. Это наше родное. Подумаете о том, что вы можете сделать для Крыма", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
На открытии Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2021 в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 12:00Культура
За джазом — в Коктебель: в Крыму стартовал Koktebel Jazz Party
По словам Киселева, Крым — это благодатное место, где можно развивать спорт, проводить фестивали, снимать кино, отдыхать, познавать российскую историю, строить яхтенные марины.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в артистическом поселке Коктебель 20 августа и продлится до воскресенья включительно.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Фестиваль Koktebel Jazz Party-2021. День первый - РИА Новости, 1920, 21.08.2021
Вчера, 11:47Культура
Всем назло: в Крыму проходит фестиваль Koktebel Jazz Party
 
КультураКоктебельООНСевастопольВладимир ПутинДмитрий КиселевРоссияKoktebel Jazz Party — 2021
 
 
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