https://ria.ru/20210822/krym-1746716129.html
Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму - РИА Новости, 22.08.2021
Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал правильным, если бы крупный российский бизнес принял решение начать работать в Крыму и призвал перестать РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:22
2021-08-22T01:22
2021-08-22T01:22
экономика
республика крым
дмитрий киселев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал правильным, если бы крупный российский бизнес принял решение начать работать в Крыму и призвал перестать думать о санкциях."Конечно, будут мешать санкции, но об этом нужно перестать думать, а просто развивать Крым. Конечно было бы здорово, если бы крупный бизнес сюда пришел российский и это было бы абсолютно правильно. Пусть сделают через какие-то там промежуточные структуры, не мне их учить, но все это известно", — сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20210822/krym-1746715717.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, республика крым, дмитрий киселев, россия
Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Киселев: будет правильно, если крупный бизнес придет в Крым