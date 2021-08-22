https://ria.ru/20210822/krym-1746716129.html

Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму

Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму - РИА Новости, 22.08.2021

Киселев призвал крупный бизнес начать работать в Крыму

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал правильным, если бы крупный российский бизнес принял решение начать работать в Крыму и призвал перестать РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T01:22

2021-08-22T01:22

2021-08-22T01:22

экономика

республика крым

дмитрий киселев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал правильным, если бы крупный российский бизнес принял решение начать работать в Крыму и призвал перестать думать о санкциях."Конечно, будут мешать санкции, но об этом нужно перестать думать, а просто развивать Крым. Конечно было бы здорово, если бы крупный бизнес сюда пришел российский и это было бы абсолютно правильно. Пусть сделают через какие-то там промежуточные структуры, не мне их учить, но все это известно", — сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20210822/krym-1746715717.html

республика крым

россия

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экономика, республика крым, дмитрий киселев, россия