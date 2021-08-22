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Вице-премьер Хуснуллин рассказал, что нужно для дальнейшего развития Крыма
Вице-премьер Хуснуллин рассказал, что нужно для дальнейшего развития Крыма - РИА Новости, 22.08.2021
Вице-премьер Хуснуллин рассказал, что нужно для дальнейшего развития Крыма
Необходимо привлечь в Крым около 1 триллиона рублей, чтобы развитие региона вышло на другой, более высокий уровень, заявил вице-премьер правительства России... РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T01:15
2021-08-22T01:15
экономика
республика крым
симферополь
марат хуснуллин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Необходимо привлечь в Крым около 1 триллиона рублей, чтобы развитие региона вышло на другой, более высокий уровень, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.По его словам, эта задача стоит помимо реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова.По его словам, инфраструктура Крыма очень богатая и разнообразная."Мы создаем все условия для привлечения инвестиций. У меня никакого сомнения нет, что Крым – это жемчужина не только нашей страны, но и мира. С точки зрения отдыха, туризма там все есть. Можешь на море отдыхать, можешь культурно развиваться, в горах гулять, здоровьем заниматься. Я считаю, что у Крыма очень большие перспективы", - подчеркнул Хуснуллин.
https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html
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экономика, республика крым, симферополь, марат хуснуллин
01:15 22.08.2021
 
Вице-премьер Хуснуллин рассказал, что нужно для дальнейшего развития Крыма

Вице-премьер правительства России Хуснуллин: для развития Крыма нужно привлечь еще триллион рублей

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь, Крым
Севастополь, Крым - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Необходимо привлечь в Крым около 1 триллиона рублей, чтобы развитие региона вышло на другой, более высокий уровень, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.
По его словам, эта задача стоит помимо реализации федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова.

"Сейчас нужно создать условия для бизнеса, чтобы еще порядка триллиона пришло частных инвестиций. Тогда Крым будет развиваться на совершенно другом уровне", - сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, инфраструктура Крыма очень богатая и разнообразная.
"Мы создаем все условия для привлечения инвестиций. У меня никакого сомнения нет, что Крым – это жемчужина не только нашей страны, но и мира. С точки зрения отдыха, туризма там все есть. Можешь на море отдыхать, можешь культурно развиваться, в горах гулять, здоровьем заниматься. Я считаю, что у Крыма очень большие перспективы", - подчеркнул Хуснуллин.
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ЭкономикаРеспублика КрымСимферопольМарат Хуснуллин
 
 
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