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Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма
Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма - РИА Новости, 22.08.2021
Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посоветовал киевским властям забыть о возвращении Крыма. РИА Новости, 22.08.2021
2021-08-22T00:37
2021-08-22T11:57
в мире
киев
оон
севастополь
турция
симферополь
мид украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посоветовал киевским властям забыть о возвращении Крыма.Так он прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" проведение в Киеве саммита "Крымская платформа". По мнению Пушилина, рассуждения о возвращении Крыма под контроль Украины — это "желания, хотелки, выстроенный пиар". При этом со стороны украинских властей нет никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений, отметил глава ДНР.Cаммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Планируется, что в нем примут участие 44 страны и международные организации. Основной темой обсуждения будет возвращение полуострова в состав Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://ria.ru/20210820/krym-1746561801.html
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севастополь
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в мире, киев, оон, севастополь, турция, симферополь, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, денис пушилин, донецкая народная республика, дмитрий кулеба, россия
00:37 22.08.2021 (обновлено: 11:57 22.08.2021)
 
Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма

Глава ДНР Денис Пушилин посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме Единство русских: защита прав и свобод в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посоветовал киевским властям забыть о возвращении Крыма.
Так он прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" проведение в Киеве саммита "Крымская платформа". По мнению Пушилина, рассуждения о возвращении Крыма под контроль Украины — это "желания, хотелки, выстроенный пиар". При этом со стороны украинских властей нет никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений, отметил глава ДНР.

"О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору, а про Донбасс осталась, наверное, может быть, сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе", сказал Пушилин.

Cаммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Планируется, что в нем примут участие 44 страны и международные организации. Основной темой обсуждения будет возвращение полуострова в состав Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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В Крыму оценили позицию Турции по статусу полуострова
 
В миреКиевООНСевастопольТурцияСимферопольМИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КулебаРоссия
 
 
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