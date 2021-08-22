https://ria.ru/20210822/krym-1746714610.html

Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма

Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма - РИА Новости, 22.08.2021

Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посоветовал киевским властям забыть о возвращении Крыма. РИА Новости, 22.08.2021

2021-08-22T00:37

2021-08-22T00:37

2021-08-22T11:57

в мире

киев

оон

севастополь

турция

симферополь

мид украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729503066_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_4eccb81459d31d65c60b55b31ac9f5b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посоветовал киевским властям забыть о возвращении Крыма.Так он прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" проведение в Киеве саммита "Крымская платформа". По мнению Пушилина, рассуждения о возвращении Крыма под контроль Украины — это "желания, хотелки, выстроенный пиар". При этом со стороны украинских властей нет никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений, отметил глава ДНР.Cаммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Планируется, что в нем примут участие 44 страны и международные организации. Основной темой обсуждения будет возвращение полуострова в состав Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210820/krym-1746561801.html

киев

севастополь

турция

симферополь

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, севастополь, турция, симферополь, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, денис пушилин, донецкая народная республика, дмитрий кулеба, россия