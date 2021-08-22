00:37 22.08.2021 (обновлено: 11:57 22.08.2021)
Глава ДНР посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма
Глава ДНР Денис Пушилин посоветовал Украине забыть о "возвращении" Крыма
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на международном форуме "Единство русских: защита прав и свобод" в Донецке
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин посоветовал киевским властям забыть о возвращении Крыма.
Так он прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" проведение в Киеве саммита "Крымская платформа". По мнению Пушилина, рассуждения о возвращении Крыма под контроль Украины — это "желания, хотелки, выстроенный пиар". При этом со стороны украинских властей нет никаких реальных шагов даже по выполнению Минских соглашений, отметил глава ДНР.
"О Крыме вообще стоит забыть уже и не возвращаться к этому разговору, а про Донбасс — осталась, наверное, может быть, сотая процента, что удастся говорить о мирном сосуществовании в какой-то ближайшей перспективе", — сказал Пушилин.
Cаммит "Крымская платформа" пройдет в Киеве 23 августа. Планируется, что в нем примут участие 44 страны и международные организации. Основной темой обсуждения будет возвращение полуострова в состав Украины. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал этот саммит шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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